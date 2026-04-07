Weterani ekstremy z Kraju Kwitnącej Wiśni najwyraźniej nie zasypiają gruszek w popiele, "Altered State" będzie bowiem trzecim longplayem aktualnych podopiecznych francuskiej wytwórni Season Of Mist na przestrzeni zaledwie trzech lat.

Defiled: Album "Altered State" w szczegółach. "Martwe pole, które umyka wielu"

"'Altered State', zarówno pod względem muzycznym, jak i tekstów, stanowi rozwinięcie naszych dwóch poprzednich albumów: 'The Highest Level' (2023 r.) i 'Horror Beyond Horror' (2024 r.). Choć nasze główne inspiracje, jak u wielu innych zespołów, mają swoje korzenie w death metalu z początku lat 90. oraz thrashu i hardcorze lat 80., nasza interpretacja jest inna i konsekwentnie odchodzi od współczesnej sceny. Na 'Altered State' jest sporo chwytliwych zagrywek, nie brakuje też jednak zawiłych progresywnych rytmów i złożonych struktur kompozycyjnych. Album ten może nie zostać zrozumiany po zaledwie kilku przesłuchaniach, ale wykorzystuje pewne martwe pole, które umyka wielu zespołom" - tłumaczy Yusuke Sumita, gitarzysta i współzałożyciel tokijskiego kwartetu, którego początki sięgają roku 1992.

"Teksty oparte są na dystopijnym świecie ukazanym w fantastycznonaukowym arcydziele 'Rok 1984' George'a Orwella, wyrażając szaleństwo, które odczuwa obecnie każdy żyjący w naszej teraźniejszości. Co do samej muzyki, jest to połączenie oldskulowego death metalu, zaawansowanych technicznie, thrashowych riffów i zmian rytmicznych progresywnego rocka" - precyzuje Yusuke Sumita, którego grupa koncertowała na przestrzeni lat z Morbid Angel, Mayhem, Cannibal Corpse czy Incantation.

Nagrania dziewiątego longplaya Japończyków odbyły się zgodnie z tradycją w Studio Zot w Tokio, gdzie produkcją zajęli się wspomniany Yusuke Sumita oraz pełniący funkcje inżynierów dźwięku Shinichiro Hamada i Keisuke Hamada, odpowiednio grający na gitarze wokalista i perkusista Defiled. Miks i mastering w Studio Nest po raz kolejny wykonał Kenji Kikuchi. Okładkę raz jeszcze zaprojektował Amerykanin Wes Benscoter, nadworny artysta deathmetalowej sceny, którego prace zdobią najbardziej kultowe płyty m.in. Autopsy, Cattle Decapitation, Incantation, Mortician, Nile, Sinister, a także Slayera i naszego Vadera.

Album "Altered State" pilotuje teledysk do singla "Portal", który możecie zobaczyć poniżej:

Nowa płyta japońskich podopiecznych marsylskiej wytwórni trafi na rynek 12 czerwca. Materiał dostępny będzie w wersji CD w digipacku, w dwu edycjach winylowych (czarnej i przeźroczystej żółto-zielonej) oraz drogą elektroniczną.

Defiled - szczegóły albumu "Altered State" (tracklista):

1. "Dazed In Blindness"

2. "Altered State"

3. "Obsession"

4. "Portal"

5. "Necro-Force"

6. "The Degradation"

7. "Genocidal Stage"

8. "Metamorphosis Of Evil"

9. "The Ultra Death"

10. "Zombified"

11. "Lunatics"

12. "Prophecies"

13. "Demolition"

14. "Apocalyptic End".

