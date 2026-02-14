Metallica to jedna z najbardziej ikonicznych grup metalowych w historii muzyki, której początki sięgają 1981 roku. Założycielem zespołu był perkusista Lars Ulrich, który odpowiedział na ogłoszenie zamieszczone w lokalnej gazecie w Los Angeles. Dołączył do niego gitarzysta i wokalista James Hetfield, a wkrótce potem zespół zyskał basistę Rona McGovney'a i gitarzystę Dave'a Mustaine'a. Ten ostatni został wkrótce zastąpiony przez Kirka Hammetta z zespołu Exodus.

Po kilku roszadach na stanowisku basisty, najdłużej związanym z zespołem został Robert Trujillo, który dołączył do grupy w 2003 roku. Pierwsze sukcesy Metallica zawdzięcza debiutanckiemu albumowi "Kill 'Em All" z 1983 roku, który zapoczątkował nową erę thrash metalu. Kolejne płyty, takie jak "Ride the Lightning" i "Master of Puppets", zyskały status klasyków gatunku.

Gwiazda Metalliki rozliczyła się ze swoją mamą. Piosenka "Mama Said" zaskoczyła fanów zespołu

Piosenka "Mama Said" pochodzi z albumu "Load" wydanego w 1996 roku. Była znaczącym odejściem od klasycznego brzmienia Metalliki, znanej z ciężkich riffów i szybkich temp. W utworze dominuje klimat country rocka i ballady, z akustycznymi gitarami, miękkim wokalem i osobistym tekstem. Autorem słów jest James Hetfield, który w tekście rozlicza się z relacją ze swoją matką, a także z bólem i stratą po jej śmierci.

Utwór porusza temat dorastania, wyzwalania się spod wpływu rodziny, ale i tęsknoty za utraconą bliskością. Wokal Hetfielda jest pełen nostalgii i emocjonalnego napięcia, a minimalistyczna aranżacja jeszcze bardziej podkreśla szczerość przekazu. Piosenka "Mama Said" zaskoczyła fanów zespołu i wywołała kontrowersje - dla jednych była dowodem artystycznej dojrzałości, dla innych zdradą metalowego ducha. Niemniej jednak piosenka zdobyła uznanie krytyków, a teledysk ukazujący Hetfielda w samotnej podróży potęgował wymowę utworu.

Eksperymenty brzmieniowe i transformacja stylu. Metallika pokazała się z drugiej strony

Album "Load", z którego pochodzi "Mama Said", był momentem przełomowym w historii zespołu. Metallica odeszła od surowego thrash metalu na rzecz bardziej dopracowanego, komercyjnie przystępnego brzmienia. Zespół zaczął eksperymentować z bluesem, hard rockiem, a nawet alternatywą. Choć wielu fanów z wcześniejszych lat nie zaakceptowało tej zmiany, nowe kierunki artystyczne pozwoliły zespołowi dotrzeć do szerszej publiczności. Oprócz "Mama Said", na płycie znalazły się także takie utwory jak "Until It Sleeps", "King Nothing" czy "Bleeding Me" - wszystkie pełne emocji, refleksji i nieoczywistej muzycznej ekspresji. Metallica nie bała się ryzyka, a kolejne albumy, takie jak "Reload" czy kontrowersyjny "St. Anger", były dowodem na to, że zespół nie zamierza zamykać się w jednej formule.

Dzieciństwo Jamesa Hetfielda rzutowało na jego twórczość. Metallica to zlepek ciekawych życiorysów

James Hetfield, lider zespołu, urodził się w 1963 roku w Kalifornii. Wychowywał się w rodzinie głęboko wierzącej w chrześcijańską naukę o uzdrowieniu duchowym, co miało ogromny wpływ na jego psychikę i twórczość. Śmierć matki na raka, której nie leczyła z powodów religijnych, stała się jednym z głównych tematów piosenek Hetfielda, w tym właśnie "Mama Said".

Lars Ulrich, perkusista i współzałożyciel zespołu, pochodzi z Danii i początkowo był obiecującym tenisistą. Po przeprowadzce do USA poświęcił się muzyce, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych perkusistów na świecie, zaś Kirk Hammett, gitarzysta solowy, wniósł do zespołu wrażliwość melodyczną i techniczne mistrzostwo. Jego solówki stały się znakiem rozpoznawczym wielu utworów Metalliki, a jego zamiłowanie do horrorów i literatury grozy wielokrotnie inspirowało teksty. Robert Trujillo, obecny basista, wniósł do zespołu energię i rytmiczną elastyczność - wcześniej grał między innymi z Suicidal Tendencies i Ozzy'm Osbournem.

Patricia Kazadi nie spała całą noc przed ramówką Polsatu. Miała problem z sukienką INTERIA.PL INTERIA.PL