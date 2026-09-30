James Hetfield przeszedł metamorfozę. Tak wygląda przed koncertami Metalliki

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

James Hetfield od lat nie ukrywa siwizny, jednak teraz postanowił nieco odmienić swój wizerunek. Na nowych zdjęciach lidera Metalliki uwagę zwraca czarne pasmo biegnące przez środek jego włosów. Muzyk pokazał się w tej fryzurze tuż przed rozpoczęciem koncertów w Las Vegas.

James Hetfield (Metallica) podczas trasy "M72 World Tour" - Zurych (Szwajcaria), 27 maja 2026 r.Andreas Becker/Keystone via AP© 2026 Associated Press - zdjęcia

Nowy wygląd Jamesa Hetfielda można zobaczyć na fotografiach z jego wizyty w Punk Rock Museum. 63-letni wokalista pojawił się tam w poniedziałek, korzystając z kilku wolnych dni przed pierwszym występem Metalliki w Sphere.

Muzeum udostępniło zdjęcia muzyka w swoich mediach społecznościowych. Później do sieci trafiło także nagranie, na którym dokładnie widać ciemne pasmo na jego siwych włosach.

Fani Metalliki zaczęli żartować, że Hetfield postawił na fryzurę w stylu "odwróconego Alexa Skolnicka". Gitarzysta Testamentu jest znany z siwego pasma na ciemnych włosach. Frontman Metalliki zastosował odwrotny układ kolorów.

Zobacz również:

HateSphere w akcji
Metal

Duński dynamit death / thrashu przed premierą nowego albumu. Co szykuje HateSphere?

Bartosz Donarski

Metallica zagra w Las Vegas aż 24 razy

Zmiana wizerunku zbiegła się z rozpoczęciem rezydencji Metalliki pod nazwą "Life Burns Faster". Pierwszy koncert w Sphere odbędzie się 1 października. Początkowo grupa miała wystąpić w Las Vegas osiem razy, ale sprzedaż biletów skłoniła organizatorów do ogłoszenia kolejnych terminów.

Łącznie Metallica da w Sphere 24 koncerty. Ostatni z nich zaplanowano na 13 marca.

Hetfield przed startem występów odwiedził nie tylko Punk Rock Museum. Wokalista pojawił się również w punkcie krwiodawstwa przygotowanym z inicjatywy zespołu. Oddał krew i zachęcił fanów do wsparcia akcji.

James Hetfield o siwiźnie: "Zapracowałem na nią"

Hetfield w ciągu ponad czterech dekad działalności Metalliki wielokrotnie zmieniał wygląd. W latach 80. i na początku lat 90. występował z długimi blond włosami. Duże poruszenie wywołała ich radykalna zmiana przed premierą albumu "Load" w 1996 roku.

Po latach muzyk pozwolił włosom i brodzie naturalnie posiwieć. W 2016 roku w rozmowie z BBC przyznał, że nie zamierza walczyć z upływem czasu.

"Robimy, co możemy, jeśli chodzi o wygląd i zdrowie. Mamy siwe włosy, ale zapracowaliśmy na nie. Jesteśmy chłopcami uwięzionymi w ciałach mężczyzn, jednak akceptujemy to, gdzie teraz jesteśmy. Zapracowałem na swoją siwiznę" - mówił Hetfield.


Ida Nowakowska zachwyca w nowym show Polsatu. Jak czuje się w roli prowadzącej?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze