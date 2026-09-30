James Hetfield przeszedł metamorfozę. Tak wygląda przed koncertami Metalliki

Nowy wygląd Jamesa Hetfielda można zobaczyć na fotografiach z jego wizyty w Punk Rock Museum. 63-letni wokalista pojawił się tam w poniedziałek, korzystając z kilku wolnych dni przed pierwszym występem Metalliki w Sphere.

Muzeum udostępniło zdjęcia muzyka w swoich mediach społecznościowych. Później do sieci trafiło także nagranie, na którym dokładnie widać ciemne pasmo na jego siwych włosach.

Fani Metalliki zaczęli żartować, że Hetfield postawił na fryzurę w stylu "odwróconego Alexa Skolnicka". Gitarzysta Testamentu jest znany z siwego pasma na ciemnych włosach. Frontman Metalliki zastosował odwrotny układ kolorów.

Metallica zagra w Las Vegas aż 24 razy

Zmiana wizerunku zbiegła się z rozpoczęciem rezydencji Metalliki pod nazwą "Life Burns Faster". Pierwszy koncert w Sphere odbędzie się 1 października. Początkowo grupa miała wystąpić w Las Vegas osiem razy, ale sprzedaż biletów skłoniła organizatorów do ogłoszenia kolejnych terminów.

Łącznie Metallica da w Sphere 24 koncerty. Ostatni z nich zaplanowano na 13 marca.

Hetfield przed startem występów odwiedził nie tylko Punk Rock Museum. Wokalista pojawił się również w punkcie krwiodawstwa przygotowanym z inicjatywy zespołu. Oddał krew i zachęcił fanów do wsparcia akcji.

James Hetfield o siwiźnie: "Zapracowałem na nią"

Hetfield w ciągu ponad czterech dekad działalności Metalliki wielokrotnie zmieniał wygląd. W latach 80. i na początku lat 90. występował z długimi blond włosami. Duże poruszenie wywołała ich radykalna zmiana przed premierą albumu "Load" w 1996 roku.

Po latach muzyk pozwolił włosom i brodzie naturalnie posiwieć. W 2016 roku w rozmowie z BBC przyznał, że nie zamierza walczyć z upływem czasu.

"Robimy, co możemy, jeśli chodzi o wygląd i zdrowie. Mamy siwe włosy, ale zapracowaliśmy na nie. Jesteśmy chłopcami uwięzionymi w ciałach mężczyzn, jednak akceptujemy to, gdzie teraz jesteśmy. Zapracowałem na swoją siwiznę" - mówił Hetfield.



