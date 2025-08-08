James Hetfield długo ukrywał tożsamość nowej partnerki. Prawda wyszła na jaw przypadkiem

Metallica, jak wiele starych zespołów metalowych nie stroniła od imprezowego stylu życia. Muzycy lubili się napić, przez co lata później zmagali się z uzależnieniami. Lider zespołu, James Hetfield w 2001 roku musiał udać się na odwyk, co wpłynęło na pracę nad krążkiem "St. Anger". Cały ten okres został zresztą udokumentowany w filmie "Metallica: Some Kind of Monster". Przez następne prawie dwie dekady wokalista unikał alkoholu, jednak w 2019 roku ponownie zdecydował się sięgnąć po pomoc, o czym opowiedział w jednym z wywiadów.

Hetfield w rozmowie z oficjalnym fanzinem Metalliki, "So What", zdradził, co działo się z nim w momencie, gdy na świecie rozpoczęła się pandemia. Muzyk był zaraz po odwyku, przez co izolacja oraz brak koncertów bardzo negatywnie się na nim odbiły. Z czasem zaczął sobie jednak radzić z nową rzeczywistością, a okres ten wspomina "naprawdę pozytywnie". Dzięki temu prace nad albumem "72 seasons" były dla zespołu bardzo owocne, a w tekstach poruszono wiele osobistych kwestii.

"Naprawdę nie jest łatwo, kiedy cały czas tyle rzeczy dzieje się wokół ciebie przez całe życie, znaleźć czas dla siebie, dojść przynajmniej do punktu gdzie czujesz, że funkcjonujesz. A mi czasami nie było łatwo po prostu odciąć się od reszty świata. A potem, oczywiście, kiedy wybuchła pandemia, to stało się możliwe - i chcę to dobrze ująć, ponieważ było to okropne, absolutnie okropne doświadczenie dla wielu ludzi - ale dla mnie w dziwny sposób stało się pokładem czegoś w rodzaju pozytywnej energii. Byłem w stanie trochę przystopować i naprawdę poświęcić trochę czasu na zaspokojenie swoich potrzeb. Więc tak, nie umniejszając wszystkich okropnych rzeczy, które działy się w tym momencie. To była po prostu rzecz, która wydarzyła się w odpowiednim czasie dla mnie i widzę w tym pewną pozytywność" - mówił w wywiadzie.

Nowa partnerka Jamesa Hetfielda

Spory wpływ na samopoczucie gwiazdora ma z pewnością jego nowa partnerka. Latem 2022 roku James Hetfield rozstał się z żoną Francescą Tomasi. Para była ze sobą przez 25 lat, jednak muzyk zdecydował się złożyć pozew o rozwód.

Na początku kwietnia 2023 roku jasnym stało się, że wokalista ma już nową wybrankę. Jest nią Adriana Gillett. Jak podawały w tamtym czasie media, para spotykała się już od dłuższego czasu, ukrywając informację. Informacja trafiła do szerszej publiczności po tym, jak Gillett udostępniła na swoim Instagramie zdjęcie z muzykiem. Choć status jej konta szybko zmieniony został na "prywatny", w internecie nic nie ginie. Fani zaczęli dzielić się zdjęciem, ujawniając tożsamość partnerki Hetfielda.

Obecnie zakochani nie ukrywają się już przed kamerami. Oglądać ich mogliśmy przy okazji gali wyróżnienia Eltona Johna i Berniego Taupina przez amerykańską Bibliotekę Kongresu czy na Tribeca Festival. Partnerka pojawiła się także na nagraniach z koncertu "Back to the Beginnig" żegnającego legendę metalu, Black Sabbath.

