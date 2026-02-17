"50 lat Iron Maiden... Pod kuratelą Eddiego - to właśnie EddFest" - czytamy w zapowiedzi dwudniowej imprezy. Wspomniany Eddie to zaprojektowana przez Dereka Riggsa maskotka legendy heavy metalu towarzysząca zespołowi od 1980 r., na okładkach płyt, singli, koncertach, dziesiątkach gadżetów, a także jako bohater gry video "Ed Hunter" oraz gry na urządzenia mobilne i jako flipper - "Iron Maiden: Legacy of the Beast".

"To nie będzie tylko show Maiden - to niepowtarzalne przeżycie pełne muzyki na żywo, tematycznych obszarów, wciągających atrakcji i wielu innych atrakcji do odkrycia" - podkreślają muzycy brytyjskiej formacji.

Iron Maiden z własnym festiwalem

Na scenie w Knebworth grali najwięksi, m.in. Led Zeppelin, Queen (ostatni koncert z udziałem Freddiego Mercury'ego), Elton John, Pink Floyd, The Rolling Stones, Paul McCartney, Metallica, Genesis, Deep Purple, Oasis i Robbie Williams.

U boku Iron Maiden gościnnie wystąpią The HU (folk metal z Mongolii), The Darkness (brytyjscy przedstawiciele hard rocka), Airbourne (ekipa z Australii nazywana "nowym AC/DC") i The Almighty (har rock/heavy metal rodem ze Szkocji).

Przypomnijmy, że legenda heavy metalu niedawno wypuściła książkę "Iron Maiden. Infinite Dreams. Oficjalna ilustrowana historia", zapraszając fanów za kulisy, prezentując mnóstwo niepublikowanych do tej pory materiałów.

Pod koniec maja 2025 r. koncertem w Budapeszcie rozpoczęła się zaplanowana póki co do października 2026 r. trasa "Run For Your Lives", w ramach której Iron Maiden świętuje swoje 50-lecie. Żywa legenda heavy metalu została założona pod koniec 1975 r. przez basistę, lidera i głównego kompozytora, Steve'a Harrisa.

50 lat żywej legendy heavy metalu

Po licznych przetasowaniach na początku działalności u jego boku pojawili się zmarły w 2024 r. Paul Di'Anno (wokal), zmarły w 2013 r. Clive Burr (perkusja), Dennis Stratton (gitara) i Dave Murray (gitara). To ten skład odpowiadał za nagranie debiutanckiej płyty zatytułowanej po prostu "Iron Maiden" (1980). Materiał zawierał takie ponadczasowe nagrania, jak m.in. "Running Free", "Remember Tomorrow" i "Iron Maiden".

Z tej ekipy u boku Harrisa pozostał Dave Murray, a obecnie towarzyszą im Bruce Dickinson (wokal), Adrian Smith (gitara), Jannick Gers (gitara) i Nicko McBrain (perkusja). Ten ostatni w grudniu 2024 r. po 42 latach grania przeszedł na koncertową emeryturę - występem w Budapeszcie w Iron Maiden zadebiutował perkusista Simon Dawson, który od 2012 r. gra w zespole British Lion. Dodajmy, że to hardrockowy projekt, na czele której stoi Steve Harris.

W ramach tournée "Run For Your Lives" legendę New Wave of British Heavy Metal mogliśmy ponownie zobaczyć również w Polsce - 2 sierpnia 2025 r. zagrała na PGE Narodowym w Warszawie na zakończenie europejskiej części trasy. Dodajmy, że w naszym kraju grupa ma wiernych fanów od lat 80. Wówczas Brytyjczycy zdecydowali się wyruszyć za "żelazną kurtynę", by w głębokim PRL-u rozpocząć trasę "World Slavery Tour" promującą płytę "Powerslave" (1984) koncertami w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Zabrzu. Owiane sławą występy znalazły się w filmie "Behind the Iron Curtain" (1984), a 40 lat później w Polsce wydano box kolekcjonerski (z książką i licznymi reprintami) "Iron Maiden Iron Curtain. Poland 1984".

Dodajmy, że Bruce Dickinson 30 stycznia 2027 r. wystąpi w katowickim Spodku jako gość specjalny koncertu The Legend Of Rock Symphonic. Poza nim na scenie obok orkiestry symfonicznej zaprezentują się również Grzegorz Kupczyk (były wokalista Turbo), Grzegorz "Ornette" Stępień (lider własnego projektu Ornette, basista Oddziału Zamkniętego, Orkiestry Dorosłych Dzieci i solowego zespołu Grzegorza Kupczyka), Tomasz "Oley" Olejnik (wokalista grup Proletaryat i Kosmici), Andrzej "Kobra" Kraiński (lider Kobranocki) i Marek Pająk, gitarzysta Vadera oraz projektu Polish Metal Alliance.

