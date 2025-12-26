Iron Maiden są na scenie od ponad 50 lat . Zdradzili, jak dbają o formę

Początki Iron Maiden sięgają 1975 roku. Formacja założona została w Leyton przez basistę Steve'a Harrisa. Na pierwszych dwóch krążkach "Iron Maiden" (1980) oraz "Killers" (1981) rolę wokalisty obejmował Paul Di'Anno (zm. 21.11.2024), jednak największą popularność zespół zyskał, gdy zastąpił go Bruce Dickinson, który po dziś dzień stoi na czele Iron Maiden. Obecnie oprócz wspomnianego już Steve'a Harrisa, w zespole grają gitarzyści Dave Murray, Adrian Smith i Janick Gers oraz perkusista Nicko McBrain, który udziela się jedynie studyjnie - na koncertach zastępuje go od 2024 roku Simon Dawson.

Jak Iron Maiden dbają o formę?

Obecnie ikony heavy metalu celebrują 50 lat na scenie. W tym czasie zespół wydał siedemnaście albumów studyjnych - ostatni z nich "Senjutsu" swoją premierę miał we wrześniu 2021 r. Liczne trasy koncertowe i życie jak prawdziwe gwiazdy rocka potrafią jednak wpłynąć na codzienne funkcjonowanie, szczególnie po tylu latach.

Większość muzyków w zespole ma już ok. 70 lat, mimo tego wielu fanów wciąż chwali ich za ogromną energię podczas występów na żywo. W niedawnym wywiadzie dla "Chaoszine", gitarzysta Adrian Smith zdradził, co pozwala im utrzymać dobrą formę: "W przypadku Iron Maiden doszliśmy do momentu, w którym jeśli chcemy to dalej robić, musimy to robić w określony sposób. A zatem nie gramy dwa dni pod rząd, mamy własny samolot, zatrzymujemy się w najlepszych hotelach, dobrze się odżywiamy. Trzeba o siebie dbać, jeśli chce się utrzymać energię".

Tego roku polscy fani mieli okazję zobaczyć formację 2 sierpnia na warszawskim PGE Narodowym. W maju przyszłego roku Iron Maiden kontynuować będą jubileuszową trasę, zaczynając od Starego Kontynentu, a następnie odwiedzając Amerykę Północną i Południową.

Sławomir i Kajra wystąpią w Toruniu w Polsacie. "Jesteśmy bardzo zaopiekowani przez produkcję" INTERIA.PL