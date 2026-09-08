Materiał na "Somewhere in Time" powstawał w niełatwych okolicznościach - zespół był wyczerpany światową trasą "World Slavery Tour" (1984-1985, blisko 190 koncertów). Propozycje wokalisty Bruce'a Dickinsona zostały odrzucone przez pozostałych muzyków, w efekcie czego do głosu mocniej doszedł gitarzysta Adrian Smith, autor singlowych utworów "Wasted Years" i "Stranger in a Strange Land".

Szósty album Iron Maiden przyniósł też pierwsze poważne zmiany w brzmieniu brytyjskiej formacji. Po raz pierwszy w karierze muzycy sięgnęli po gitarowe i basowe syntezatory. Końcowe dzieło zostało przychylnie przyjęte przez krytyków i fanów (3. miejsce w Wielkiej Brytanii), ale większość numerów zespół szybko wyrzucił z koncertowej setlisty. Na dłużej utrzymały się tylko utwory "Wasted Years" i "Heaven Can Wait". Magazyn "Metal Hammer" ogłosił "Somewhere in Time" najbardziej niedocenionym wydawnictwem Iron Maiden z lat 80.

Dopiero w maju 2023 r., blisko 37 lat po premierze płyty, grupa po raz pierwszy na żywo zagrała monumentalną kompozycję "Alexander the Great".

Iron Maiden świętuje 40-lecie wydania płyty "Somewhere in Time"

Z okazji zbliżającej się 40. rocznicy premiery, grupa zapowiedziała limitowane wydanie na winylu w kolorze ciemnej czerwieni, zawierające zremasterowany w 2015 r. dźwięk.

Strona A:

1. "Caught Somewhere in Time"

2. "Wasted Years"

3. "Sea of Madness"

4. "Heaven Can Wait"

Strona B:

1. "The Loneliness of the Long Distance Runner"

2. "Stranger in a Strange Land"

3. "Deja-Vu"

4. "Alexander the Great".

Dodatkowo Iron Maiden w grudniu wypuści pierwszą część winylowego zestawu płyt z okazji 50-lecia zespołu. Fani najpierw otrzymają możliwość zakupu zestawu składającego się z pierwszych dziewięciu albumów studyjnych (lata 1980-1992). Każdy z nich wytłoczono na płycie w nowym wariancie kolorystycznym, a na okładce widnieje wizerunek Eddiego (maskotki Iron Maiden) z trwającej trasy "Run For Your Lives".

Obecnie legenda metalu przemierza Amerykę Północną, wspierana przez m.in. Megadeth i Anthrax, czyli dwa zespoły z tzw. Wielkiej Czwórki thrash metalu. Kolejne przystanki to Ameryka Środkowa i Południowa, a w listopadzie Iron Maiden zakończą światowe wojaże w Nowej Zelandii, Australii i Japonii.

Ubiegłoroczna odsłona tej trasy zakończyła się na PGE Narodowym w Warszawie 2 sierpnia 2025 r.

Bruce Dickinson powróci do Polski w 2027 r.

30 stycznia 2027 r. Bruce Dickinson pojawi się w katowickim Spodku jako gość specjalny koncertu The Legend Of Rock Symphonic. Poza nim na scenie obok orkiestry symfonicznej zaprezentują się również Grzegorz Kupczyk (były wokalista Turbo, Orkiestra Dorosłych Dzieci), Grzegorz "Ornette" Stępień (lider własnego projektu Ornette, basista Oddziału Zamkniętego, Orkiestry Dorosłych Dzieci i solowego zespołu Grzegorza Kupczyka), Tomasz "Oley" Olejnik (wokalista grup Proletaryat i Kosmici), Andrzej "Kobra" Kraiński (lider Kobranocki) i Marek Pająk, gitarzysta Vadera oraz projektu Polish Metal Alliance.