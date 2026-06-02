23 maja koncertem w Atenach (Grecja) grupa Iron Maiden rozpoczęła kolejną odsłonę swojej jubileuszowej trasy "Run For Your Lives", na której legenda heavy metalu świętuje 50-lecie działalności.

Jednym z pierwszych przystanków na tegorocznym tournee była stolica Bułgarii - Sofia, gdzie zespół zagrał na tamtejszym stadionie dla ponad 30 tys. fanów. Przed koncertem doszło do nietypowego spotkania - muzyków przyjęła Ilijana Jotowa, od końca stycznia sprawująca funkcję prezydentki Bułgarii (w latach 2017-2026 była wiceprezydentką u boku obecnego premiera Rumena Radewa).

Iron Maiden z prezydentką Bułgarii. "Z ogromną przyjemnością"

"To była ogromna przyjemność powitać w Bułgarii muzyków Iron Maiden. Jestem pod wrażeniem, jak ta legenda metalu i tytani sceny są ludźmi ekstremalnie mocno stąpającymi po ziemi" - przekazała w mediach społecznościowych Ilijana Jotowa, życząc muzyków jeszcze "wielu lat" na scenie.

Przypomnijmy, że ubiegłoroczna odsłona trasy "Run For Your Lives" zakończyła się na PGE Narodowym w Warszawie 2 sierpnia 2025 r. Wśród zaplanowanych do końca listopada koncertów tym razem nie ma Polski.

W Europie zespół pozostanie do połowy lipca, kończąc dwudniowym EddFest (10 i 11 lipca w Knebworth w Wielkiej Brytanii). Na scenie dodatkowo poza Iron Maiden pojawią się The HU (folk metal z Mongolii), The Darkness (brytyjscy przedstawiciele hard rocka), Airbourne (ekipa z Australii nazywana "nowym AC/DC") i The Almighty (hard rock/heavy metal rodem ze Szkocji).

Pod koniec sierpnia legenda metalu przeniesie się do Ameryki Północnej, gdzie wspierać ich będą m.in. Megadeth i Anthrax, czyli dwa zespoły z tzw. Wielkiej Czwórki thrash metalu. Kolejne przystanki to Ameryka Środkowa i Południowa, a w listopadzie Iron Maiden zakończą światowe wojaże w Nowej Zelandii, Australii i Japonii.

Iron Maiden - legenda heavy metalu świętuje 50-lecie

Żywa legenda heavy metalu została założona pod koniec 1975 r. przez basistę, lidera i głównego kompozytora, Steve'a Harrisa. Po licznych przetasowaniach na początku działalności u jego boku pojawili się zmarły w 2024 r. Paul Di'Anno (wokal), zmarły w 2013 r. Clive Burr (perkusja), Dennis Stratton (gitara) i Dave Murray (gitara). To ten skład odpowiadał za nagranie debiutanckiej płyty zatytułowanej po prostu "Iron Maiden" (1980). Materiał zawierał takie ponadczasowe nagrania, jak m.in. "Running Free", "Remember Tomorrow" i "Iron Maiden".

Obecnie w zespole występują Steve Harris (bas), Bruce Dickinson (wokal), Dave Murray (gitara), Adrian Smith (gitara), Janick Gers (gitara) i Simon Dawson (perkusja). Ten ostatni w składzie w 2025 r. zastąpił Nicko McBraina, który po 42 latach grania przeszedł na koncertową emeryturę.

Dodajmy, że Bruce Dickinson 30 stycznia 2027 r. wystąpi w katowickim Spodku jako gość specjalny koncertu The Legend Of Rock Symphonic. Poza nim na scenie obok orkiestry symfonicznej zaprezentują się również Grzegorz Kupczyk (były wokalista Turbo, Orkiestra Dorosłych Dzieci), Grzegorz "Ornette" Stępień (lider własnego projektu Ornette, basista Oddziału Zamkniętego, Orkiestry Dorosłych Dzieci i solowego zespołu Grzegorza Kupczyka), Tomasz "Oley" Olejnik (wokalista grup Proletaryat i Kosmici), Andrzej "Kobra" Kraiński (lider Kobranocki) i Marek Pająk, gitarzysta Vadera oraz projektu Polish Metal Alliance.

50-lecie działalności podsumowuje dokument "Iron Maiden: Burning Ambition", który do polskich kin trafił w połowie maja. Tytuł filmu "Burning Ambition" nawiązuje do jednego z pierwszych utworów Iron Maiden, który napisał basista Steve Harris. Nagranie znalazło się na stronie B debiutanckiego singla zespołu - "Running Free" (1980). Po latach utwór stał się dostępny dopiero dzięki składance "Best of the 'B' Sides", będącą częścią boxu "Eddie's Archive" (2002).

