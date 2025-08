Iron Maiden i ich polska tradycja. Tak bawili się przed koncertem w Warszawie

1 sierpnia 2025 roku, w przeddzień warszawskiego koncertu Iron Maiden , odbyło się nietypowe wydarzenie - mecz piłki nożnej, w którym główną rolę odegrali muzycy i ich przyjaciele. Na stadionie Hutnika Warszawa naprzeciwko siebie stanęły Maiden FC - drużyna dowodzona przez basistę Steve'a Harrisa - oraz zespół reprezentujący firmę CANPACK. To już trzecie spotkanie tych dwóch ekip, które od lat łączy nie tylko wspólna gra, ale i współpraca na gruncie biznesowym.

Wcześniejsze mecze rozegrano w Krakowie - w 2018 roku zwyciężyli muzycy 6:0, a w 2023 padł bezbramkowy remis. Tym razem to CANPACK sięgnął po wygraną, pokonując Maiden FC 6:3.

Za sportowym spotkaniem kryje się dłuższa historia współpracy. Firma CANPACK produkuje kapsle do piwa sygnowanego przez Iron Maiden - Trooper - które stało się nieodłącznym elementem kultury fanów zespołu. Przy okazji meczu, firma przygotowała dla muzyków specjalną pamiątkę.

"Jako firma, która produkuje kapsle do butelek sygnowanych przez Iron Maiden, staramy się przy okazji tych meczów wręczyć zespołowi symboliczną pamiątkę - tym razem jest to okolicznościowa puszka nawiązująca do trasy koncertowej i samego meczu" - podkreślił Maciej Nowak, członek zarządu CANPACK Metal Closures.