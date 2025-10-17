Przypomnijmy, że Impact Festival odbywał się w różnych miastach Polski w latach 2012-2019 (z przerwą w 2016 r.). Impreza gościła takie gwiazdy ciężkiego grania, jak m.in. Black Sabbath, Tool, Red Hot Chili Peppers, Rammstein, Slipknot, System of a Down, Ghost, Korn, Aerosmith, Gojira, Alter Bridge, Linkin Park, Ozzy Osbourne i Bullet for My Valentine.

Ostatnia edycja to jednodniowy festiwal w Tauron Arenie Kraków (11 czerwca 2019 r.). Główną gwiazdą był Tool, którym towarzyszyli Alice In Chains, Black Rebel Motorcycle Club, Uncle Acid & The Deadbeats, 1000 Mods oraz Fiend.

Impact Festival powraca. Limp Bizkit pierwszą gwiazdą

Po kilku latach przerwy Live Nation ogłosił, że kolejna edycja odbędzie się 3 czerwca 2026 r., ponownie w Tauron Arenie Kraków. Pierwszym potwierdzonym zespołem jest Limp Bizkit, amerykańska legenda nu metalu.

Dyskografię ekipy dowodzonej przez wokalistę Freda Dursta zamyka album "Still Sucks" z 2021 r., ale ponoć grupa pracuje nad swoją siódmą studyjną płytą.

"To dopiero początek - kolejne zespoły zostaną ogłoszone wkrótce" - podkreślają organizatorzy.

Przedsprzedaż Ticketmaster ruszy 20 października o godz. 11:00. Do sprzedaży ogólnej bilety trafią 21 października (godz. 11:00).

Margaret nie mogła powstrzymać łez podczas Bitwy w "The Voice of Poland" TVP