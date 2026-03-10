Przypomnijmy, że polski przystanek trasy pod szyldem "Death Over Europe" miał miejsce 24 lutego w klubie B90 w Gdańsku. Główną gwiazdą imprezy z udziałem Amerykanów był Mayhem - norwescy pionierzy black metalu. W składzie europejskiej trasy znalazła się także inna kultowa formacja gatunku - Pancerna Dywizja z Norrköping, czyli legendarny szwedzki Marduk. Warto dodać, że dwa dni przed gdańskim koncertem organizatorzy z Knock Out Productions poinformowali, że bilety na to wydarzenie zostały całkowicie wyprzedane.

W styczniu w sieci pojawił się "Adversary" - pierwszy singel promujący nowy materiał Immolation. Teledysk do tego utworu, którego reżyserią zajął się sam Bob Vigna, ikoniczny gitarzysta i jeden z założycieli Immolation, przekroczył właśnie w serwisie YouTube 300 tysięcy odsłon. Teraz dołączył do niego drugi singel z albumu "Descent". Zgodnie z tytułem, kompozycja "Attrition" charakteryzuje się wyniszczającym wręcz ciężarem, stanowiąc jeden z najbardziej miażdżących brzmieniowo numerów w muzycznym dorobku tej kultowej grupy, która w 2028 obchodzić będzie 40. urodziny.

Singla "Attrition" Immolation możecie posłuchać poniżej:

Immolation przed premierą nowej płyty. Co już wiemy o albumie "Descent"?

"Descent", 12. studyjny longplay kultowego kwartetu z miasta Yonkers w obszarze metropolitalnym Nowego Jorku, zarejestrowano w dwóch miejscach: Jpass Music, gdzie pod okiem Justina Passamontego utrwalono ścieżki gitar, basu i wokali; oraz w studiu Mercinary, w którym nagrano partie perkusji we współpracy z producentem Noah Buchananem.

Produkcją następcy longplaya "Acts Of God" (2022 r.) - wraz z zespołem - zajął się ponownie amerykański fachowiec Zack Ohren, który odpowiadał również za miks i mastering. Zgodnie z zasadą niezmieniania zwycięskiej drużyny, okładkę "Descent", podobnie jak w przypadku poprzedniej płyty, po raz kolejny przygotował mieszkający w Berlinie, uznany izraelski artysta Eliran Kantor (m.in. Testament, Helloween, Incantation). Autorem ilustracji, które znajdziemy w książeczce, jest ekwadorski artysta Santiago Jaramillo.

Album "Descent" ujrzy światło dzienne 10 kwietnia nakładem Nuclear Blast Records - niemieckiego giganta metalowej fonografii. Materiał dostępny będzie m.in. w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.

Dodajmy, że Immolation, tworzony przez Rossa Dolana (bas / wokal), Roberta Vignę (gitara), Steve'a Shalaty'ego (perkusja) i Aleksa Bouksa (gitara), świętuje w tym roku 35. rocznicę wydania debiutanckiego albumu "Dawn Of Possession".

W kwietniu i maju kwartet z Yonkers wyruszy w kolejną trasę, tym razem po Ameryce Północnej. Headlinerem "The Godless IV 2026 Tour" będzie nasz Behemoth, któremu oprócz Immolation towarzyszyć będą Deicide - kolejna legenda death metalu z USA pod wodzą Glena Bentona i Steve'a Asheima; oraz Rotting Christ - greccy pionierzy black metalu.

Immolation - szczegóły albumu "Descent" (tracklista):

1. "These Vengeful Winds"

2. "The Ephemeral Curse"

3. "God's Last Breath"

4. "Adversary"

5. "Attrition"

6. "Bend Towards The Dark"

7. "Host"

8. "False Ascent"

9. "Banished"

10. "Descent".

