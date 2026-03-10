Immolation po wyprzedanym koncercie w Polsce. Sprawdź potwornie ciężki utwór "Attrition"
Po niedawnej wizycie w naszym kraju u boku dwóch potęg skandynawskiego black metalu, legendarna grupa Immolation z USA opublikowała kolejną premierową kompozycję z płyty "Descent", po którą fani amerykańskiego death metalu będą mogli sięgnąć już w kwietniu.
Przypomnijmy, że polski przystanek trasy pod szyldem "Death Over Europe" miał miejsce 24 lutego w klubie B90 w Gdańsku. Główną gwiazdą imprezy z udziałem Amerykanów był Mayhem - norwescy pionierzy black metalu. W składzie europejskiej trasy znalazła się także inna kultowa formacja gatunku - Pancerna Dywizja z Norrköping, czyli legendarny szwedzki Marduk. Warto dodać, że dwa dni przed gdańskim koncertem organizatorzy z Knock Out Productions poinformowali, że bilety na to wydarzenie zostały całkowicie wyprzedane.
W styczniu w sieci pojawił się "Adversary" - pierwszy singel promujący nowy materiał Immolation. Teledysk do tego utworu, którego reżyserią zajął się sam Bob Vigna, ikoniczny gitarzysta i jeden z założycieli Immolation, przekroczył właśnie w serwisie YouTube 300 tysięcy odsłon. Teraz dołączył do niego drugi singel z albumu "Descent". Zgodnie z tytułem, kompozycja "Attrition" charakteryzuje się wyniszczającym wręcz ciężarem, stanowiąc jeden z najbardziej miażdżących brzmieniowo numerów w muzycznym dorobku tej kultowej grupy, która w 2028 obchodzić będzie 40. urodziny.
Singla "Attrition" Immolation możecie posłuchać poniżej:
Immolation przed premierą nowej płyty. Co już wiemy o albumie "Descent"?
"Descent", 12. studyjny longplay kultowego kwartetu z miasta Yonkers w obszarze metropolitalnym Nowego Jorku, zarejestrowano w dwóch miejscach: Jpass Music, gdzie pod okiem Justina Passamontego utrwalono ścieżki gitar, basu i wokali; oraz w studiu Mercinary, w którym nagrano partie perkusji we współpracy z producentem Noah Buchananem.
Produkcją następcy longplaya "Acts Of God" (2022 r.) - wraz z zespołem - zajął się ponownie amerykański fachowiec Zack Ohren, który odpowiadał również za miks i mastering. Zgodnie z zasadą niezmieniania zwycięskiej drużyny, okładkę "Descent", podobnie jak w przypadku poprzedniej płyty, po raz kolejny przygotował mieszkający w Berlinie, uznany izraelski artysta Eliran Kantor (m.in. Testament, Helloween, Incantation). Autorem ilustracji, które znajdziemy w książeczce, jest ekwadorski artysta Santiago Jaramillo.
Album "Descent" ujrzy światło dzienne 10 kwietnia nakładem Nuclear Blast Records - niemieckiego giganta metalowej fonografii. Materiał dostępny będzie m.in. w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.
Dodajmy, że Immolation, tworzony przez Rossa Dolana (bas / wokal), Roberta Vignę (gitara), Steve'a Shalaty'ego (perkusja) i Aleksa Bouksa (gitara), świętuje w tym roku 35. rocznicę wydania debiutanckiego albumu "Dawn Of Possession".
W kwietniu i maju kwartet z Yonkers wyruszy w kolejną trasę, tym razem po Ameryce Północnej. Headlinerem "The Godless IV 2026 Tour" będzie nasz Behemoth, któremu oprócz Immolation towarzyszyć będą Deicide - kolejna legenda death metalu z USA pod wodzą Glena Bentona i Steve'a Asheima; oraz Rotting Christ - greccy pionierzy black metalu.
Immolation - szczegóły albumu "Descent" (tracklista):
1. "These Vengeful Winds"
2. "The Ephemeral Curse"
3. "God's Last Breath"
4. "Adversary"
5. "Attrition"
6. "Bend Towards The Dark"
7. "Host"
8. "False Ascent"
9. "Banished"
10. "Descent".