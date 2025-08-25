Ile zarobił ostatni koncert Ozzy'ego Osbourne'a? Kwota jest mniejsza niż przypuszczano

Po ostatnim występie "Księcia Ciemności" i jego legendarnej grupy ujawniono nowe dane dotyczące zarobków z koncertu, które są znacznie niższe od początkowych szacunków.

Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca 2025 roku
Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca 2025 rokuHarry HowGetty Images

Niebawem miną dwa miesiące od chwili, gdy Ozzy Osbourne po raz ostatni stanął na scenie. "Książę Ciemności" od dawna planował finałową trasę i marzył, by w wydarzeniu wziął udział oryginalny skład Black Sabbath.

5 lipca na stadionie Villa Park w Birmingham odbyło się widowisko "Back to the Beginning", które zgromadziło tłumy fanów z całego świata. Na scenie poza legendarnym Ozzym wystąpiły także Gojira, Alice in Chains, Halestorm i Metallica, co sprawiło, że koncert zapisał się w historii jako prawdziwe święto muzyki metalowej. Niestety, zaledwie kilka tygodni później Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca w wieku 76 lat wskutek ataku serca.

Szum medialny wokół zarobków

Tuż po wydarzeniu w mediach pojawiły się informacje o kwocie, jaką udało się zebrać podczas koncertu, szczególnie w kontekście funduszy na cele charytatywne. Tom Morello, dyrektor muzyczny imprezy, przekazał w mediach społecznościowych, że mowa miała być o niemal 200 milionach dolarów.

Jednak w tej sprawie ostrożność zachowała Sharon Osbourne. W rozmowie z Pollstar stwierdziła: "Nie wiem, skąd wzięła się ta kwota, a jej liczenie jeszcze z pewnością potrwa."

Szybko okazało się, że początkowe szacunki były mocno przesadzone.

Faktyczne dochody z koncertu "Back to the Beginning"

Teraz swoje dane przedstawiło BBC News, powołując się na analizy ekonomistów z University of Birmingham. Według ich wyliczeń, koncert "Back to the Beginning" wygenerował około 45 milionów dolarów dla brytyjskiej gospodarki. Większość tej kwoty pozostała w obiegu w hrabstwie West Midlands, przyczyniając się do lokalnego rozwoju gospodarczego.

Eksperci zwracają uwagę, że mimo iż suma jest znacznie niższa od medialnych spekulacji, i tak stanowi znaczący impuls ekonomiczny, szczególnie biorąc pod uwagę krótki czas trwania wydarzenia oraz skalę koncertu.

Koncert jako dziedzictwo Ozziego Osbourne'a

Finałowe występy Ozzego nie były jedynie muzycznym wydarzeniem - stały się również symbolem jego wpływu na kulturę i gospodarkę regionu. Dzięki "Back to the Beginning" fani mogli po raz ostatni zobaczyć legendę na scenie, a lokalna społeczność odczuła realne korzyści finansowe.

Jak podkreślają ekonomiści, koncerty tej rangi mają często wielowymiarowy wpływ - od sprzedaży biletów i pamiątek, przez wpływ na gastronomię i transport, po promowanie miasta w skali międzynarodowej. W tym kontekście pożegnanie Ozzego Osbourne'a wpisuje się nie tylko w historię muzyki, ale i w gospodarcze dzieje Birmingham.

