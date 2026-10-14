Mowa o utworze "The Rift", czyli trzecim singlu z pierwszego od czterech lat longplaya Cult Of Luna. Przypomnijmy, że "In The Shadow Of Your Shadow", 10. album w sięgającej blisko trzech dekad karierze słynnego zespołu z Umeå, pilotowały dotąd wypuszczony w czerwcu numer tytułowy oraz kompozycja "A Way Back", którą poznaliśmy w sierpniu.

Cult Of Luna o blaskach i cieniach grupowego myślenia. O czym opowiada singel "The Rift"?

"'The Rift' dotyczy samotności ludzkiego doświadczenia i naglącej potrzeby znalezienia sobie miejsca, poszukiwania schronienia w społecznej zbiorowości. Znajomość wspólnych zasad i poczucie dążenia do wyższego celu wzbudzają swego rodzaju euforię. Owe wspólne przekonania wyznaczają przynależność, lecz, co ważniejsze, powiadamiają o tym, kto został wykluczony" - sens tytułowego rozdźwięku tłumaczy Johannes Persson, współzałożyciel i jeden z dwóch grających na gitarze wokalistów Cult Of Luna.

Singel "The Rift" Cult Of Luna możecie sprawdzić poniżej:

Cult Of Luna i znani goście na "In The Shadow Of Your Shadow". Kogo zaproszono?

"In The Shadow Of Your Shadow", pierwsza od czterech lat płyta Szwedów, będzie 10. longplayem zjawiskowej formacji, której początki sięgają końca lat 90. Współproducentem albumu jest Daniel Berglund, były muzyk Cult Of Luna.

Miksem nowej płyty zajął się ponownie Magnus Lindberg, grający na gitarze i instrumentach perkusyjnych członek zespołu, jedna z głównych postaci Cult Of Luna, a zarazem uznany inżynier dźwięku i producent. Mastering wykonał Ted Jensen, światowej sławy amerykański fachowiec, który w tej dziedzinie czuwał także nad ostatecznym brzmieniem "The Long Road North" - poprzedniego albumu Szwedów z 2022 roku. Zgodnie z tradycją autorem okładki jest Erik Olofsson, gitarzysta Cult Of Luna w latach 1999-2014.

Na nowej płycie Szwedów usłyszymy dwóch znamienitych gości, w utworze "Sadness Will Reign" wystąpił bowiem Joe Duplantier, frontman zdobywców nagrody Grammy z francuskiej grupy Gojira, a w kompozycji "One More Day" uznany amerykański wokalista i multiinstrumentalista David Eugene Edwards, muzyk znany z m.in. 16 Horsepower, Wovenhand oraz albumów solowych.

Album "In The Shadow Of Your Shadow" ujrzy światło dzienne 6 listopada. Tym razem jego wydaniem zajmie się należąca do muzyków Cult Of Luna Red Crk Recordings (lub Red Creek), której założycielami są Johannes Persson oraz znany francuski menedżer i wydawca Alexis Sevenier. Materiał dostępny będzie m.in. w wersji CD, cyfrowo oraz jako podwójny album winylowy w pięciu wariantach kolorystycznych. W marcu 2027 roku, nieco ponad cztery miesiące po premierze nowego albumu, Szwedzi ponownie odwiedzą nasz kraj.

Cult Of Luna powraca do Polski. Gdzie i z kim zagrają tym razem?

Szwedzcy mistrzowie post-metalu przyjadą do naszego kraju w ramach "In The Shadow Of Your Shadow Tour 2027". Jedyny polski koncert na trasie, która obejmie 14 imprez, odbędzie się 12 marca 2027 roku w warszawskiej Progresji.

U boku Cult Of Luna zobaczymy Bruit (pisany także BRUIT ≤; fr. hałas) - eksperymentalny kwartet z Tuluzy, łączący w swojej twórczości post-rock, muzykę klasyczną i elektronikę. Drugim supportem będzie pochodzący z Los Angeles Youth Code, duet z pogranicza EBM i muzyki industrialnej, który tworzą wokalistka Sara Taylor oraz Ryan George (produkcja, syntezatory, programowanie).

Bilety na warszawski koncert Cult Of Luna - organizowany przez Winiary Bookings - dostępne są w cenie 175 zł.

Cult Of Luna - kim są?

Przypomnijmy, że grupę Cult Of Luna powołano życia 1999 roku w portowym Umeå na północy Szwecji nieopodal Zatoki Botnickiej, czyli mieście będącym od lat wylęgarnią talentów związanych z muzyką metalową, z którego pochodzą m.in. słynne formacje Meshuggah, Naglfar, Persuader, Bewitched czy Nocturnal Rites, a także legendy hardcore punka, na czele z uwielbianym Refused.

Zespół powstał z inicjatywy pierwszego wokalisty Klasa Rydberga i gitarzysty Johannesa Perssona po rozpadzie hardcore'owej grupy Eclipse, w której obaj występowali. Od blisko trzech dekad grupa konsekwentnie rozwija swój styl grania, począwszy od tradycyjnie pojmowanego sludge metalu po coraz większą nastrojowość wynikającą ze wzbogacania brzmieniowej palety o pierwiastki post-rocka.

Obecnie Cult Of Luna zaliczana jest do najważniejszy przedstawicieli post-metalu, którego prekursorami były w mniejszym bądź większym stopniu zespoły takie jak Melvins, kalifornijski Neurosis czy brytyjski Godflesh, oraz amerykański Isis - twórcy kanonicznego dla gatunku (i często porównywanego z brzmieniem Szwedów) albumu "Oceanic" z 2002 roku.

Cult Of Luna - szczegóły albumu "In The Shadow Of Your Shadow" (tracklista):

1. "In The Shadow Of Your Shadow"

2. "Sadness Will Reign"

3. "Landby"

4. "Breach"

5. "The Rift"

6. "A Way Back"

7. "One More Day"

8. "From Grey To Black"

9. "Burial".