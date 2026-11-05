Ikona lat 90. wśród gwiazd młodego pokolenia! Summer Punch Festival odkrywa kolejne karty

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Organizatorzy Summer Punch Festival odsłonili kolejne karty! W pierwszej kolejności poznaliśmy nietypowego headlinera, którym został mgk. Teraz do skład wzbogacił się o m.in. weteranów crossoveru oraz wschodzącą gwiazdę współczesnego hardcore'u.

Summer Punch Festival w Warszawie ogłasza kolejne zespoły. Wystąpią mgk, Architects, Body Count, Fit For A King, Currents, SPEED oraz Fox Lake.
Body Count wystąpią na Summer Punch FestivalFrank HoenschGetty Images

Summer Punch Festival już od pierwszej edycji stawia na różnorodność i potężną dawkę adrenaliny. Obok ujawnionego już wcześniej pierwszego headlinera - brytyjskiej formacji Architects - na festiwalowym szczycie stanął mgk. Artysta znany m.in. z bardzo dobrze przyjętych wydawnictw "Tickets to My Downfall" i "mainstream sellout". To jednak nie koniec ogłoszeń warszawskiej imprezy.

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Tymoteusz Hołysz

Kto dołączył do line-upu Summer Punch Festival?

W świeżo zapowiedzianej puli wykonawców znaleźli się również:

  • Body Count feat. Ice-T, formacja z Los Angeles, która na początku lat 90. wywołała obyczajowe i muzyczne trzęsienie ziemi, stając się fundamentem rap-metalu. Prowadzona przez charyzmatycznego rapera i aktora Ice-T, grupa łączy mocny komentarz społeczny z bezlitosnymi, thrashmetalowymi riffami
  • Fit For A King, jeden z filarów współczesnego amerykańskiego metalcore'u z Teksasu. Serwują melodyjny, a zarazem masywny metalcore oparty na potężnych refrenach i breakdownach.
  • Currents, czołowi przedstawiciele progresywnego i emocjonalnego nurtu metalcore'u z Connecticut, których znakiem rozpoznawczym są gęste, pełne technicznego kunsztu kompozycje
  • SPEED, jeden z najbardziej rozchwytywanych zespołów współczesnego hardcore'u. Flet w brekadownie? Proszę bardzo, dla Australijczyków to żaden problem!
  • Fox Lake, wybuchowa ekipa z Kolorado, która w bezpardonowy sposób miesza tradycję klasycznego hardcore'a z rytmiką nu-metalu i hip-hopowym wokalem.

Gdzie i kiedy odbędzie się Summer Punch Festival?

Wydarzenie zagości w Warszawie w dniach 17-19 czerwca 2027 roku na terenach Letniej Sceny Progresji.

W porównaniu z debiutancką odsłoną festiwal dynamicznie się rozwija. Impreza została wydłużona do trzech dni, a przestrzeń koncertowa powiększy się o jedną dodatkową scenę!

Docelowo w line-upie znajdziemy trzech headlinerów, co oznacza, że jedno kluczowe nazwisko wciąż czeka na ujawnienie!

Line-up festiwalu Summer Punch Festival 2021 na Letniej Scenie Progresji w Warszawie, z wyeksponowanymi nazwami głównych zespołów MGK, Architects oraz nieujawnionym wykonawcą, a także listą artystów towarzyszących takich jak 3OH!3, Beartooth, Body Coun...
Obecny line-up Summer Punch Festivalmateriały promocyjne


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