Ich powrót na scenę długo stał pod znakiem zapytania. Neurosis przyjadą do Polski w 2027 roku

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Do naszego kraju zmierza formacja, która zdefiniowała ramy niemal całego gatunku. Po latach milczenia, wewnętrznych burzach i niespodziewanie wydanym krążku, przyjdzie nam zobaczyć Neurosis!

Zespół Neurosis wraca po przerwie i wystąpi 27 czerwca 2027 roku w warszawskim klubie Progresja. Koncert promuje album An Undying Love for a Burning World.
Steve Von Till (Neurosis)Thomas RasmussenAgencja FORUM

Kalifornijska formacja Neurosis, założona została w 1985 roku. Przez dekady budowała status niekwestionowanej legendy post i sludge metalu za sprawą wydawnictw takich jak "Enemy of the Sun", "Through Silver in Blood" czy "Times of Grace".

Losy grupy stanęły pod wielkim znakiem zapytania w 2019 roku, kiedy po burzliwym rozstaniu ze Scottem Kellym muzycy zdecydowali się zawiesić działalność. Do przełomu doszło w 2026 roku. Zespół już z nowym wokalistą - Aaronem Turnerem (znanym z Isis i Sumac) przerwał milczenie i wydał nowy krążek "An Undying Love for a Burning World".

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Tymoteusz Hołysz

Neurosis przyjadą na jeden koncert do Polski

Teraz przyszedł czas na spotkanie z polską publicznością. Neurosis w ramach nadchodzącej trasy pojawią się w Polsce na jedynym koncercie. Legendarni Amerykanie zaprezentują się 27 czerwca 2027 roku w warszawskim klubie Progresja.

Oficjalna sprzedaż wejściówek na wydarzenie wystartuje w piątek 13 listopada o godzinie 10:00 za pośrednictwem strony organizatora - Knock Out Productions.

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