"Ich popularność jest ogromna". Sabaton "w chwale" powróci do Polski

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Raptem po kilku dniach po koncercie w Ergo Arenie (Gdańsk/Sopot) ogłoszono kolejny występ wojennej machiny w naszym kraju. Gdzie tym razem zagrają Szwedzi z Sabaton?

Joakim Brodén z Sabaton na scenie Ergo Areny, Gdańsk/Sopot, 31.05.2026, w okularach, z mikrofonem i tatuażem.
Joakim Brodén (Sabaton) podczas koncertu w Ergo Arenie - Gdańsk/Sopot, 31 maja 2026 r.Karol MakuratReporter

"Są zespołem, który wyprzedaje u nas największe obiekty, bo ich popularność jest ogromna. Sabaton zna w naszym kraju prawie każdy, nawet jeśli niekoniecznie słucha metalu. Wszystko dzięki tradycjom historycznym w tekstach i oczywiście świetnej muzyce - pompatycznej, lecz przebojowej" - podkreślają organizatorzy z Knock Out Productions.

Kolejny koncert Sabaton w Polsce odbędzie się 5 maja 2027 r. w Atlas Arenie w Łodzi. Towarzyszyć im będzie The Legendary Orchestra, która wykonuje utwory gwiazdy wieczoru w wersji symfonicznej. Bilety trafią do sprzedaży 10 czerwca o godzinie 10:00.

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Michał Boroń
Michał Boroń

Sabaton pełen walecznej energii. Polacy ich kochają

Sabaton to jeden z najpopularniejszych zespołów ze Szwecji. W Polsce cieszą się kultowym statusem, a lista ich koncertów w naszym kraju przekroczyła już 50. Sławę nad Wisłą dał grupie utwór "40:1" opowiadający o heroicznej obronie polskich żołnierzy podczas bitwy pod Wizną.

"Być może najbardziej ukochany szwedzki zespół w Polsce to wielka nazwa - ceniona, szanowana i niesłabnąca. Ich wzniosły, pełen walecznej energii power/heavy metal rozgrzewa serca fanów z całego świata. Występ formacji będzie tym z gatunku zapierających dech w piersiach" - czytamy w zapowiedzi.

Obecnie zespół tworzą: Joakim Brodén (wokal), Pär Sundström (bas), Chris Rörland gitara), Hannes Van Dahl (perkusja) i Thobbe Englund (gitara).

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