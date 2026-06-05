"Są zespołem, który wyprzedaje u nas największe obiekty, bo ich popularność jest ogromna. Sabaton zna w naszym kraju prawie każdy, nawet jeśli niekoniecznie słucha metalu. Wszystko dzięki tradycjom historycznym w tekstach i oczywiście świetnej muzyce - pompatycznej, lecz przebojowej" - podkreślają organizatorzy z Knock Out Productions.

Kolejny koncert Sabaton w Polsce odbędzie się 5 maja 2027 r. w Atlas Arenie w Łodzi. Towarzyszyć im będzie The Legendary Orchestra, która wykonuje utwory gwiazdy wieczoru w wersji symfonicznej. Bilety trafią do sprzedaży 10 czerwca o godzinie 10:00.

Sabaton pełen walecznej energii. Polacy ich kochają

Sabaton to jeden z najpopularniejszych zespołów ze Szwecji. W Polsce cieszą się kultowym statusem, a lista ich koncertów w naszym kraju przekroczyła już 50. Sławę nad Wisłą dał grupie utwór "40:1" opowiadający o heroicznej obronie polskich żołnierzy podczas bitwy pod Wizną.

"Być może najbardziej ukochany szwedzki zespół w Polsce to wielka nazwa - ceniona, szanowana i niesłabnąca. Ich wzniosły, pełen walecznej energii power/heavy metal rozgrzewa serca fanów z całego świata. Występ formacji będzie tym z gatunku zapierających dech w piersiach" - czytamy w zapowiedzi.

Obecnie zespół tworzą: Joakim Brodén (wokal), Pär Sundström (bas), Chris Rörland gitara), Hannes Van Dahl (perkusja) i Thobbe Englund (gitara).

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