Ian Hill zabrał głos po odejściu z Judas Priest. "Nie miałem innego wyjścia"

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Ian Hill w niedawnym wywiadzie opowiedział o koncercie, podczas którego zrozumiał, że nie może dłużej ryzykować zdrowiem. Basista Judas Priest od kilku tras zmagał się z narastającymi dolegliwościami, ale uraz w Brukseli postawił go przed koniecznością podjęcia decyzji.

Ian Hill ogłosił odejście z Judas Priest po urazie barku i narastających problemach zdrowotnych. Basistę zastąpi Davey Rimmer.
Ian Hill (Judas Priest)Amy HarrisEast News

Kilka dni po ogłoszeniu odejścia z Judas Priest, Ian Hill wrócił do okoliczności zakończenia kariery scenicznej. W rozmowie z "Metal Pilgrim" wyjaśnił, że przełomowym momentem był występ w Belgii. Tuż przed bisami poczuł trzask w lewym barku, któremu towarzyszył silny ból: "Tuż przed bisami na koncercie w Brukseli poczułem nagły trzask i bardzo ostry, palący ból; pomyślałem wtedy: 'To koniec. To już definitywny koniec'".

Muzyk zdołał dokończyć występ, ale wymagało to zmiany sposobu trzymania instrumentu. Żeby dosięgnąć gryfu, opierał łokieć na brzuchu i odchylał bas do tyłu. Po koncercie poruszanie barkiem stało się niemożliwe: "Od łokcia w dół wszystko działało bez zarzutu, ale po prostu nie byłem w stanie poruszyć barkiem. I właśnie dlatego musiałem odwołać koncert w Londynie - fizycznie nie byłem w stanie grać na basie".

Jego miejsce podczas londyńskiego występu zajął Davey Rimmer, który teraz zostanie następcą basisty w Judas Priest.

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Problemy narastały od kilku tras

Uraz nie był pierwszym sygnałem, że dalsze koncertowanie staje się dla Hilla coraz większym wyzwaniem. Współzałożyciel zespołu od dłuższego czasu zmaga się z zaawansowanym zapaleniem stawów. Podczas ostatnich tras szczególnie dokuczały mu bark oraz kciuk: "To zabawne, bo z ostatnimi kilkoma trasami koncertowymi wiązały się pewne trudności - a wszystko przez problemy z barkiem i kciukiem. Na kciuku mam sporą narośl, będącą skutkiem artretyzmu; zmagam się z tym od kilku tras. Niestety, dolegliwość ta nie ustępuje - to jedna z tych rzeczy, które z biegiem czasu tylko się pogarszają. Pod koniec ostatniej trasy byłem nawet o krok od zakończenia kariery".

Obecnie ból barku jest mniejszy, a Hill odzyskuje powoli możliwości poruszania ręką. Ta poprawa nie zmieniła jednak jego decyzji. Muzyk nie jest w stanie zagwarantować, że wytrzyma pełny koncert, a tym bardziej kolejną trasę.

Nie chciał narażać zespołu na odwoływanie występów

Basista podkreślił, że brał pod uwagę nie tylko własne zdrowie. Obawiał się powtórzenia urazu podczas następnych wyjazdów i konsekwencji dla całej koncertowej ekipy: "Tak naprawdę nie miałem innego wyjścia, jak tylko z tym skończyć. Nie mogłem narażać reszty chłopaków i ruszać w kolejną trasę, ryzykując, że w jej trakcie sytuacja się powtórzy".

W jego ocenie dalsze występy przy tak dużej niepewności byłyby nieuczciwe wobec fanów, pozostałych muzyków oraz osób zaangażowanych w organizację koncertów: "To nie fair wobec wszystkich: fanów, reszty zespołu czy ludzi, którzy zainwestowali w nas, by umożliwić nam wyjazdy - a potem nagle trzeba odwoływać koncerty i tak dalej. To niesprawiedliwe. Dlatego postanowiłem zakończyć ten rozdział i tak też zrobiłem".

"Kosztowało mnie to dwa małżeństwa"

W rozmowie pojawił się także osobisty powód przejścia na emeryturę. Hill przyznał, że wieloletnie podporządkowanie życia zespołowi odbiło się na jego relacjach z bliskimi. Teraz chce poświęcić im więcej czasu: "Zaniedbywałem życie rodzinne; na przestrzeni lat kosztowało mnie to dwa małżeństwa. Uznałem więc, że czas poświęcić nieco uwagi bliskim".

Jego obowiązki w Judas Priest przejmie Davey Rimmer, znany z Uriah Heep i Elegant Weapons. W tym drugim projekcie współpracuje już z gitarzystą Priest, Richiem Faulknerem.

Zespół, żegnając Hilla, podkreślił jego wieloletnie znaczenie dla grupy i zaznaczył, że będzie go brakować. Sam basista w pożegnalnym oświadczeniu podziękował fanom za życie, które umożliwiła mu muzyczna kariera.

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