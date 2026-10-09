Ian Hill poinformował o przejściu na koncertową emeryturę w osobistym oświadczeniu opublikowanym przez Judas Priest. Muzyk od lat zmaga się z zapaleniem stawów. Dolegliwości obejmują jego barki, prawą dłoń oraz oba kolana. Leki przeciwbólowe, żele i zastrzyki pomagały mu kontynuować pracę, ale dalsze występy stały się zbyt dużym wyzwaniem.

Basista przypomniał zasadę, którą przez lata kierował się, odpowiadając na pytania o zakończenie kariery. "Od dawna, gdy pytano mnie, jak długo mogę jeszcze grać, zawsze odpowiadałem: 'Dopóki nie zacznie cierpieć na tym jakość moich występów'. Z przykrością muszę powiedzieć, że ten moment nadszedł" - oświadczył.

Bezpośrednim sygnałem alarmowym był uraz podczas koncertu w Brukseli. Tuż przed bisami Hill zerwał ścięgno w lewym barku. Nie mógł później unieść ręki na tyle, by dosięgnąć gryfu basu, co uniemożliwiło mu udział w kolejnym występie.

Konsultacje ze specjalistami nie przyniosły pewności, że wróci do pełnej sprawności scenicznej. Jak wyjaśnił muzyk, nawet ewentualne uniknięcie operacji nie oznacza gwarancji, że jego bark i ręka wytrzymają cały koncert.

Wiemy, kto przejmie bas w Judas Priest

Miejsce Hilla zajmie Dave Rimmer, znany z Uriah Heep. Nie jest to przypadkowy wybór. Jeszcze przed ostatnią europejską trasą Judas Priest poprosili go o przygotowanie koncertowego repertuaru na wypadek, gdyby stan zdrowia ich basisty wymusił zastępstwo.

Taki scenariusz stał się rzeczywistością 21 września w londyńskim Eventim Apollo. Rimmer zagrał wówczas zamiast Hilla, który w swoim pożegnalnym komunikacie docenił zarówno jego występ, jak i gotowość do pomocy w krótkim czasie. Teraz tymczasowe zastępstwo zmienia się w stałą rolę.

Nowy basista zna już także gitarzystę Richiego Faulknera z innego projektu. Obaj współtworzą Elegant Weapons, w którym występują również wokalista Ronnie Romero i perkusista Christopher Williams.

Po 57 latach chce poświęcić czas rodzinie

Decyzja Hilla ma również wymiar osobisty. Muzyk przyznał, że przez 57 lat podporządkowywał życie działalności zespołu. Teraz chce nadrobić czas z bliskimi i realizować wspólne plany, dopóki pozwala mu na to zdrowie.

W pożegnaniu podziękował fanom za możliwość przeżycia niezwykłej kariery. Judas Priest z kolei podkreślili jego wieloletnią rolę w grupie, życzyli mu wszystkiego dobrego na emeryturze i powitali Rimmera w swoim gronie.

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Odejście Hilla zamyka szczególny rozdział w historii Judas Priest. Basista mógł pochwalić się najdłuższym stażem w zespole. Dołączył bowiem do grupy w 1970 r. Rob Halford zasilił szeregi dopiero w 1973 roku, a Glenn Tipton rok później.