Limitowana edycja oficjalnie licencjonowanych kosmetyków Jolie Beauty we współpracy z Ozzym Osbournem zostanie przedstawiona i trafi do sprzedaży 9 lipca. Jak zapowiada firma, będzie to połączenie "odważnego, artystycznego stylu z teatralnym, gotyckim akcentem, który zdefiniował legendarną karierę Ozzy'ego".