Hunter będzie świętował 40-lecie w Krakowie. Szykują coś specjalnego

Zespół Hunter świętuje w tym roku swoje 40-lecie. Teraz rusza w jesienną trasę z jeszcze jednym jubileuszem - w 2025 roku grupa obchodzi też 20-lecie płyty "T.E.L.I...", czyli trzeciego w kolejności albumu w ich dorobku.

Jak zapowiadają, będzie to pierwszy raz, kiedy "T.E.L.I..." zostanie zagrane na żywo w całości. "Z tej okazji będzie także dużo niespodzianek okolicznościowych związanych z tą płytą, m.in. na stoisku z gadżetami. Jeśli chodzi o pozostałe utwory, zespół pozostanie wierny tegorocznej zasadzie - setlista będzie się zmieniać z koncertu na koncert" - czytamy dalej w zapowiedzi. Podczas koncertów pojawią się goście specjalni, jednak szczegóły nie są jeszcze znane.

Hunter w Krakowie. Gdzie i kiedy zagra?

Jednym z przystanków jesiennej trasy będzie Kraków, a dokładnie klub Studio. Zespół zagra tam 3 października.

W roli supportu krakowska publiczność usłyszy Thy Disease. Wspomniana grupa również świętuje w tym roku okrągłą, 25. rocznicę działalności. Bilety na wydarzenie są jeszcze dostępne.