"Lucid Nightmares" będzie 15. longplayem niderlandzkiej ikony death metalu, której trzy pierwsze albumy z lat 90. ("Cross The Styx", "Diabolical Summoning" i "Hate") na stałe weszły do gatunkowego kanonu. Nowy materiał pilotuje już potężnie brzmiący singel "The Strangulation".

Sinister z pierwszym singlem z nowej płyty. "Jesteście gotowi na Uduszenie?"

"Szykujcie się na "The Strangulation" (ang. uduszenie). Ten numer to Sinister w stu procentach. Połączyliśmy w nim surową żywiołowość naszych początków z miażdżącą mocą współczesnego Sinister. Możecie liczyć na wszystko, co określa nasze brzmienie: firmową brutalność, nieubłagany pęd i zapadającą w pamięć chwytliwość. To nasz znak rozpoznawczy - rozwinęliśmy się i brzmimy tak ciężko, jak nigdy dotąd. Jesteście gotowi?" - pyta retorycznie Adrie "Add" Kloosterwaard, założyciel i lider Sinister.

"No i to jest właśnie death metal", "Kult i legenda", "Oldskulowy death metal na mistrzowskim poziomie", "Zakup obowiązkowy", "Ależ powrót", "Wreszcie koniec oczekiwań; brutalny numer", "Dobrze słyszeć Sinister w tak wspaniałej formie, Polska murem za Sinister!" - czytamy w komentarzach o pierwszym singlu z longplaya "Lucid Nightmares".

Premierowy utwór "The Strangulation" Sinister możecie sprawdzić poniżej:

Płyta "Lucid Nightmares" trafi na rynek 13 listopada. Pierwszy od sześciu lat album podopiecznych niemieckiej Massacre Records dostępny będzie w wersji CD w digipacku, na winylu w trzech wariantach kolorystycznych oraz drogą elektroniczną. Jego dystrybucją w Polsce zajmuje się Mystic Production.

Sinister po zmianach. Kto dołączył do składu?

Przypomnijmy, że w ciągu blisko 40 lat działalności przez skład niderlandzkiej legendy death metalu przewinęło się prawie 30 (!) muzyków. Choć w nagraniach albumu "Lucid Nightmares" wzięli jeszcze udział perkusista Toep Duin oraz gitarzysta Walter Tjwa, obecnie ich pozycje w składzie zajmują nowi członkowie Sinister.

W ostatnich dwóch latach u boku Adda Kloosterwaarda pojawiło dwóch włoskich muzyków, czyli perkusista Stefano Rumich i gitarzysta Francesco Ponga; obaj muzycy figurują także w szeregach black / deathmetalowego zespołu Kryptonomicon z Włoch oraz w składzie Karnak - progresywnych / technicznych deathmetalowców z Półwyspu Apenińskiego, których początki sięgają lat 90.

Od 2024 roku basistką Sinister jest z kolei pochodząca ze Słowenii Aleša Šare, znana wcześniej z tamtejszej, thrash / deathmetalowej formacji Root 'a Balluta; prywatnie żona Adda Kloosterwaarda, lidera i perkusisty Sinister w latach 1988-2003, który w roku 2005 przejął obowiązki wokalisty.

Sinister - szczegóły albumu "Lucid Nightmares" (tracklista):

1. "Outburst Of Violence"

2. "Malignant Disaster"

3. "Bathing In Acid"

4. "Defenestration"

5. "Purity Of Demonization"

6. "The Strangulation"

7. "Remains Of The Femur"

8. "Cro Magnon Liberatus"

9. "Deranged By Desecration"

10. "The Crawling Hunger".