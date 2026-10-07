Heavymetalowy Wilk znów na łowach. Wolf przed premierą nowej płyty

Oprac.: Bartosz Donarski

"Hour Of The Wolf" - taki tytuł będzie nosić pierwszy od czterech lat album formacji Wolf, która niedawno obchodziła 30. urodziny. Czołowi przedstawiciele szwedzkiej sceny heavymetalowej po raz kolejny pozostają wierni swojemu brzmieniu, nie oglądając się na gatunkowe mody.

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"Wolf nigdy nie próbowali brzmieć nowocześnie ani nawet retro, udowadniając za każdym razem, że nie podążają za żadnymi trendami" - czytamy w zapowiedzi "Hour Of The Wolf". To 10. płyta cenionej szwedzkiej grupy, która od ponad trzech dekad rozwija własne brzmienie, czerpiąc z heavymetalowej klasyki.

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Bartosz Donarski

"Hour Of The Wolf". Co wiemy o nowej płycie Szwedów?

"Chcieliśmy nagrać album, który zmieściłby się na jednej stronie 90-minutowej kasety, tak jak albumy za starych dobrych czasów. Celem było stworzenie albumu, którego słucha się od początku do końca i włącza od nowa. Według mnie udało nam się to osiągnąć. Materiał jest zróżnicowany, ale nie traci klasycznego brzmienia Wolf. Pielęgnujemy naszą muzyczną wizję od ponad 30 lat i jesteśmy szczęśliwi, że ludziom podoba się nasza praca. Bardzo się przez ten czas rozwinęliśmy, pozostając jednak wiernymi brzmieniu Wolf" - zaznaczył Niklas Stålvind, wokalista, gitarzysta i lider kwartetu z Örebro w środkowej Szwecji.

Nagrania odbyły się we własnym studiu zespołu. Za produkcję i miks odpowiadał basista Wolf Pontus Egberg, będący również członkiem zespołu Kinga Diamonda. Masteringiem w Studio Bohus zajął się Thomas "Plec" Johansson, rozchwytywany specjalista w tej dziedzinie na metalowej scenie.

Wolf: Zależy nam na autentyczności

Okładkę ponownie stworzył Thomas Holm, szwedzki artysta znany z kultowych okładek albumów "Don't Break the Oath" i "Melissa" Mercyful Fate oraz "Abigail" i "Them" Kinga Diamonda.

"Podałem mu tytuł albumu, tytuły utworów i opowiedziałem o atmosferze całej płyty. Olejne obrazy są jego interpretacjami naszej muzyki, a jego prace stanowią odtrutkę na coraz bardziej powszechną 'sztukę' AI. Jesteśmy prawdziwi i zależy nam na autentyczności" - podkreślił założyciel grupy Wolf. Skład zespołu uzupełniają gitarzysta Simon Johansson, znany z Soilwork i Memory Garden, oraz Johan Koleberg, były perkusista m.in. Therion i Hammerfall.

Teledysk Wolf do utworu "Death Satellite" można zobaczyć poniżej:

Po zakończeniu 20-letniej współpracy z Century Media Records zespół związał się z inną niemiecką wytwórnią, Fireflash Records. "Hour Of The Wolf" będzie pierwszą płytą Szwedów wydaną w jej barwach. Wcześniej grupa współpracowała również z kalifornijską Prosthetic Records oraz rodzimą No Fashion Records.

"Hour Of The Wolf" trafi do sprzedaży 20 listopada. Album ukaże się na CD oraz na winylu w trzech wariantach kolorystycznych. W wersji cyfrowej będzie dostępny wcześniej, już 15 listopada.

Wolf: "Hour Of The Wolf" - lista utworów

1. "Death Satellite"

2. "The Music Of Erich Zann"

3. "Walpurgis Night"

4. "Streets Of Necropolis"

5. "Waltz Post-Mortem"

6. "Hour Of The Wolf"

7. "Above The Fallen"

8. "Doppelgänger"

9. "Dirty Little Secret"


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