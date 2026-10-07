Heavymetalowy Wilk znów na łowach. Wolf przed premierą nowej płyty

"Wolf nigdy nie próbowali brzmieć nowocześnie ani nawet retro, udowadniając za każdym razem, że nie podążają za żadnymi trendami" - czytamy w zapowiedzi "Hour Of The Wolf". To 10. płyta cenionej szwedzkiej grupy, która od ponad trzech dekad rozwija własne brzmienie, czerpiąc z heavymetalowej klasyki.

"Hour Of The Wolf". Co wiemy o nowej płycie Szwedów?

"Chcieliśmy nagrać album, który zmieściłby się na jednej stronie 90-minutowej kasety, tak jak albumy za starych dobrych czasów. Celem było stworzenie albumu, którego słucha się od początku do końca i włącza od nowa. Według mnie udało nam się to osiągnąć. Materiał jest zróżnicowany, ale nie traci klasycznego brzmienia Wolf. Pielęgnujemy naszą muzyczną wizję od ponad 30 lat i jesteśmy szczęśliwi, że ludziom podoba się nasza praca. Bardzo się przez ten czas rozwinęliśmy, pozostając jednak wiernymi brzmieniu Wolf" - zaznaczył Niklas Stålvind, wokalista, gitarzysta i lider kwartetu z Örebro w środkowej Szwecji.

Nagrania odbyły się we własnym studiu zespołu. Za produkcję i miks odpowiadał basista Wolf Pontus Egberg, będący również członkiem zespołu Kinga Diamonda. Masteringiem w Studio Bohus zajął się Thomas "Plec" Johansson, rozchwytywany specjalista w tej dziedzinie na metalowej scenie.

Wolf: Zależy nam na autentyczności

Okładkę ponownie stworzył Thomas Holm, szwedzki artysta znany z kultowych okładek albumów "Don't Break the Oath" i "Melissa" Mercyful Fate oraz "Abigail" i "Them" Kinga Diamonda.

"Podałem mu tytuł albumu, tytuły utworów i opowiedziałem o atmosferze całej płyty. Olejne obrazy są jego interpretacjami naszej muzyki, a jego prace stanowią odtrutkę na coraz bardziej powszechną 'sztukę' AI. Jesteśmy prawdziwi i zależy nam na autentyczności" - podkreślił założyciel grupy Wolf. Skład zespołu uzupełniają gitarzysta Simon Johansson, znany z Soilwork i Memory Garden, oraz Johan Koleberg, były perkusista m.in. Therion i Hammerfall.

Teledysk Wolf do utworu "Death Satellite" można zobaczyć poniżej:

Po zakończeniu 20-letniej współpracy z Century Media Records zespół związał się z inną niemiecką wytwórnią, Fireflash Records. "Hour Of The Wolf" będzie pierwszą płytą Szwedów wydaną w jej barwach. Wcześniej grupa współpracowała również z kalifornijską Prosthetic Records oraz rodzimą No Fashion Records.

"Hour Of The Wolf" trafi do sprzedaży 20 listopada. Album ukaże się na CD oraz na winylu w trzech wariantach kolorystycznych. W wersji cyfrowej będzie dostępny wcześniej, już 15 listopada.

Wolf: "Hour Of The Wolf" - lista utworów

1. "Death Satellite"

2. "The Music Of Erich Zann"

3. "Walpurgis Night"

4. "Streets Of Necropolis"

5. "Waltz Post-Mortem"

6. "Hour Of The Wolf"

7. "Above The Fallen"

8. "Doppelgänger"

9. "Dirty Little Secret"



