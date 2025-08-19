Hatebreed to jedna z najbardziej rozpoznawalnych kapel hardcore'owo-metalcore'owej fali z lat 90. Ich sprytna mieszanka wpływów z elementami thrashu i groove metalu od lat przyciąga setki tysięcy fanów na całym świecie. Krążki takie jak "Satisfaction is the Death of Desire" czy "The Rise of Brutality" na lata zapisały się w świadomości fanów szeroko pojętego metalu. Niemniej jednak, każde wydawnictwo zespołu oferuje równie wysoki poziom. W licpu Hatebreed podzielili się nowym singlem "Make The Demons Obey", który zapowiada nadchodzący krążek.

Sacred Reich to z kolei legenda thrash metalu z lat 80. i 90. Do 2000 roku wydali cztery albumy "Ignorance" (1987), "The American Way" (1990), "Independent" (1993) oraz "Heal" (1996), po czym zaskoczyli fanów, zawieszając działalność. Sześć lat później powrócili jednak na scenę, a w 2018 roku zaopiekowała się nimi wytwórnia Metal Blade. To właśnie u nich zespół postanowił wydać pierwszy od 23 lat krążek "Awakening".

Hatebreed i Sacred Reich zagrają w Polsce!

Zespoły wkrótce przyjadą do Polski. Już 19 listopada 2025 roku zobaczymy Hatebreed i Sacred Reich we wrocławskim klubie Zaklęte Rewiry!

Bilety na wydarzenie są już dostępne do kupienia, na stronie organizatorów imprezy - winiarybookings.pl (w cenie 159,99 zł) oraz na Going, Empik Bilety, Eventim, Ebilet i Ticketmaster.

