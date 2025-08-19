Hatebreed powrócą do Polski! Przyjadą z wyjątkowym gościem
Ikony metalcore'u i thrash metalu wkrótce pojawią się na jednej scenie! Hatebreed przyjadą do Europy na kilka koncertów przed wydaniem długo wyczekiwanego krążka. Na trasie towarzyszyć im będzie Sacred Reich. Sprawdźcie szczegóły występu!
Hatebreed to jedna z najbardziej rozpoznawalnych kapel hardcore'owo-metalcore'owej fali z lat 90. Ich sprytna mieszanka wpływów z elementami thrashu i groove metalu od lat przyciąga setki tysięcy fanów na całym świecie. Krążki takie jak "Satisfaction is the Death of Desire" czy "The Rise of Brutality" na lata zapisały się w świadomości fanów szeroko pojętego metalu. Niemniej jednak, każde wydawnictwo zespołu oferuje równie wysoki poziom. W licpu Hatebreed podzielili się nowym singlem "Make The Demons Obey", który zapowiada nadchodzący krążek.
Sacred Reich to z kolei legenda thrash metalu z lat 80. i 90. Do 2000 roku wydali cztery albumy "Ignorance" (1987), "The American Way" (1990), "Independent" (1993) oraz "Heal" (1996), po czym zaskoczyli fanów, zawieszając działalność. Sześć lat później powrócili jednak na scenę, a w 2018 roku zaopiekowała się nimi wytwórnia Metal Blade. To właśnie u nich zespół postanowił wydać pierwszy od 23 lat krążek "Awakening".
Hatebreed i Sacred Reich zagrają w Polsce!
Zespoły wkrótce przyjadą do Polski. Już 19 listopada 2025 roku zobaczymy Hatebreed i Sacred Reich we wrocławskim klubie Zaklęte Rewiry!
Bilety na wydarzenie są już dostępne do kupienia, na stronie organizatorów imprezy - winiarybookings.pl (w cenie 159,99 zł) oraz na Going, Empik Bilety, Eventim, Ebilet i Ticketmaster.