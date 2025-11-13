Hatebreed uznawani są za jedną z najważniejszych formacji na hardcore'owo-metalcore'owej scenie lat 90. Płyty takie jak "Satisfaction is the Death of Desire" i "The Rise of Brutality" dziś cieszą się kultowym statusem i ogromnym uznaniem wśród fanów. Zespół mimo pokaźnej dyskografii, szykuje kolejny album. W lipcu 2025 roku ukazał się singiel "Make The Demons Obey", promujący wydawnictwo, którego szczegóły na ten moment nie zostały ujawnione.

Hatebreed w Polsce - bilety

Już 19 listopada 2025 roku we wrocławskim klubie Zaklęte Rewiry będziemy mogli usłyszeć zarówno nowe, jak i dobrze znane i uwielbiane przeboje Hatebreed. Obecnie na stronie organizatorów - winiarybookings.pl wciąż dostępne są bilety w cenie 169.99 zł.

Hardcore'owym gigantom towarzyszyć będzie prawdziwa legenda thrash metalu - Sacred Reich. Zespół zyskał na popularności na przełomie lat 80. i 90. Do 2000. roku z fanami podzielili się czterema krążkami: "Ignorance" (1987), "The American Way" (1990), "Independent" (1993) oraz "Heal" (1996). Wielkim zaskoczeniem okazała się być wówczas informacja o zakończeniu działalności grupy. Sacred Reich powrócili jednak na scenę po sześciu latach przerwy, a w 2019 roku wydali album "Awakening". Teraz thrash metalowcy z Arizony szykują się do wydania jego następcy "Into the Abyss", którego premiera planowana jest na wiosnę 2026 roku.

Hatebreed i Sacred Reich we Wrocławiu - czasówka

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez organizatorów wydarzenia na Facebooku, drzwi Zaklętych Rewirów otwarte zostaną o 19:00. Godzinę później na scenie pojawią się Sacred Reich, a o 21:15 rozgrzaną widownią zajmą się Hatebreed!

Hi Hania dołącza do "The Voice of Poland". "Coś naprawdę wyjątkowego" TVP