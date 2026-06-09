"East Coast Assault On Europe Tour 2026" - to nazwa wspólnej trasy Hatebreed i Life of Agony. Zgodnie z tytułem do Europy przyjadą gwiazdy ciężkiego grania rodem z Wschodniego Wybrzeża USA.

Koncert w Polsce w ramach tego objazdu odbędzie się 6 listopada w klubie Progresja w Warszawie. Bilety w cenie od 179,14 zł trafiły już do sprzedaży.

Hatebreed wraca do Polski razem z Life Of Agony

Działający od 1994 r. Hatebreed rodem ze stanu Connecticut to jedna z największych gwiazd na amerykańskiej scenie metalcore/hardcore punk. Ekipa dowodzona przez Jameya Jastę słynie ze swojej koncertowej formy.

"Ich nafaszerowany metalowymi odniesieniami hardcore od zawsze robi robotę - 'Satisfaction is the Death of Desire', 'Perseverance' i 'The Rise of Brutality' to oczywiście legendarne tytuły dla gatunku ('Live for This' z ostatniego z wymienionych był nawet nominowany do nagrody Grammy), ale tak naprawdę na żadnym albumie składu z Bridgeport w stanie Connecticut nie odnotowano zniżki formy" - podkreślają organizatorzy z Winiary Bookings.

Pod koniec 2025 r. grupa zaprezentowała utwór "Make the Demons Obey", który zapowiada pierwszą od sześciu lat płytę.

Life Of Agony - ikona gitarowego grania z lat 90.

Debiut Life Of Agony, czerpiący z nowojorskiego hardcore'a, groove metalu i grunge'u "River Runs Red" został umieszczony przez magazyn "Rolling Stone" na liście 100 najlepszych metalowych albumów wszech czasów.

Na kolejnym wydawnictwie, "Ugly", grupa odświeżyła swoje brzmienie i skierowała się ku alt-rockowi. Album jako pierwszy w jej historii trafił do notowania Billboard 200. "Zespół dowodzony przez Keitha Caputo ciągle świetnie wypada na żywo, a wspólna trasa z Hatebreed będzie tego kolejnym dowodem" - zachęcają organizatorzy.

Koncerty na tej trasie otwierać będzie End It rodem z Baltimore. W 2025 r. pojawił się ich debiutancki album "Wrong Side of Heaven", na którym klasyczny hardcore łączy się z thrashem, a nawet soulem.

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