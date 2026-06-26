Mowa o materiale zatytułowanym "Advent Of Suffering", który zarejestrowano w Lucky Run Studio pod okiem Ricardo Contrerasa. Miksem i masteringiem debiutanckiej płyty kwintetu z Houston zajął się Dan Swanö, słynny szwedzki muzyk (m.in. Nightingale, Edge Of Sanity, Bloodbath, Pan.Thy.Monium) i producent w swoim studiu Unisound (dziś znajdującym się w Niemczech). Okładkę zaprojektował Juanjo Castellano, hiszpański artysta, z którego usług korzystają całe rzesze podziemnych zespołów z całego świata.

"Album rozwija charakterystyczną dla Haserot mieszankę miażdżących riffów, potężnych wokali i złowieszczych melodii, umacniając wierność tradycji klasycznego death metalu, przy jednoczesnym przesuwaniu brzmienia ku nowym obszarom. 'Advent Of Suffering' to bezlitosny ładunek oldskulowej brutalności podanej z nowoczesną precyzją" - czytamy o pierwszym longplayu Amerykanów, których związki z gatunkowych dziedzictwem znalazły też odzwierciedlenie na liście zaproszonych gości.

Haserot przed premierą "Advent Of Suffering". Jacy goście wystąpili na debiucie deathmetalowców z USA?

Do wzięcia udziału w powstaniu debiutanckiej płyty członkowie Haserot zaprosili trzech wyjątkowych gości. W utworze "Tears In Bethlehem" wystąpił Marc Grewe, były wokalista kultowego Morgoth, czyli klasyków death metalu z Niemiec, a obecnie frontman dwóch międzynarodowych supergrup Insidious Disease i Asinhell, w których odnajdujemy m.in. muzyków Dimmu Borgir, Napalm Death czy Volbeat.

W kompozycji "Curse Of Haserot" usłyszymy z kolei dwie inne legendarne postacie metalowej sceny. Pierwszą z nich jest amerykański gitarzysta James Murphy, bez którego solówek pomnikowe płyty Death, Obituary czy Testament brzmiałyby zupełnie inaczej. W tym samym utworze solówkę zagrał także Andy LaRocque, szwedzki gitarzysta w szeregach zespołu Kinga Diamonda, obecnie kojarzony także z międzynarodowym projektem Lex Legion spod znaku heavy metalu.

Debiut Haserot pilotują trzy single: "Poverty Of Thought", "Madness And The Void" i "Curse Of Haserot". Ostatniego z nich możecie posłuchać poniżej:

Album "Advent Of Suffering" będzie mieć swą premierę już 10 lipca nakładem amerykańskiej Redefining Darkness Records. Prężnie działająca wytwórnia z Cleveland szykuje wersję CD, winyl oraz formaty cyfrowe.

Haserot - kim są?

Zanim w 2020 roku powołano do życia zespół Haserot, jego przyszli członkowie spędzili ponad dekadę w najróżniejszych podziemnych formacjach z Houston, co bez wątpienia pozwoliło im zdobyć bezcenne doświadczenie.

Teksańska grupa dała się lepiej poznać w roku 2022 za sprawą EP-ki "Throne Of Malice", która ugruntowała pozycję Haserot jako wielce obiecującego przedstawiciela tamtejszego metalowego undergroundu.

"Haserot, mocno zakorzeniony w death metalu lat 90., stworzył brzmienie, które zespala klasyczną ekstremalność gatunku ze współczesnym, precyzyjnym wykonaniem. W swojej muzyce kwintet z Houston z powodzeniem wykorzystuje dzikość i atmosferę deathmetalowych potęg takich jak Morbid Angel, Entombed, Bloodbath i Carcass, łącząc miażdżące riffy w średnim tempie, posępny klimat i melodyjną pracę gitary prowadzącej z kładzeniem zdecydowanego nacisku na zapadające w pamięć struktury utworów" - elementy składowe brzmienia swoich podopiecznych wylicza Redefining Darkness Records.

Skład Haserot tworzą Justin McKittrick (wokal), Maurice Eggenschwiler (gitara prowadząca i akustyczna), Brandon Johnson (gitara rytmiczna), Garrick Smith (bas) i Cryptos Grimm (perkusja).

Haserot - szczegóły albumu "Advent Of Suffering" (tracklista):

1. "Advent Of Suffering"

2. "Poverty Of Thought"

3. "Apophis"

4. "Tears In Bethlehem"

5. "Cruentis Omega"

6. "Khlyst"

7. "Beneath The Cairn"

8. "Madness And The Void"

9. "The Tenth Circle"

10. "Curse Of Haserot".

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