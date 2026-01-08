Hardcore'owcy z Counterparts już wkrótce zagrają w Polsce! Towarzyszyć im będą wyjątkowi goście
Kanadyjczycy z Counterparts już wkrótce zawitają do Polski! Hardcore'owcy w ramach trasy "Heaven Let Them Die" odwiedzą nas z wyjątkowymi gośćmi. Sprawdźcie szczegóły poniżej!
Counterparts na scenie działają od 2007 roku. Ekipa z Hamilton wniosła na hardcore'ową scenę sporo świeżości, wplatając w swoje kompozycje metalcore'owe elementy. Wielkim przełomem w ich karierze było wydanie krążka "The Difference Between Hell and Home" w 2013 roku. Wydawnictwo pojawiło się na 49, miejscu listy US Billboard Indie oraz na 7. US Billboard Heatseekers, otwierając zespołowi drzwi do międzynarodowej kariery.
Ich ostatni materiał - EP-ka "Heaven Let Them Die" ukazała się w listopadzie 2024 roku i pod taką samą nazwą zorganizowana została trasa koncertowa, na której nie zabrakło przystanku w Polsce!
Counterparts w Warszawie. Kto zagra przed zespołem?
Muzykom towarzyszyć będą wyjątkowi goście - kalifornijska grupa Sunami eksplorująca najcięższe zakątki beatdownu, brytyjska formacja God Complex oraz pochodzący z Pensylwanii One Step Closer, w których twórczości znajdziemy elementy hardcore'u i emo.
Polski koncert odbędzie się 25 stycznia 2026 roku w warszawskim klubie Proxima. Bilety na wydarzenie dostępne są na oficjalnej stronie organizatorów - Winiary Bookings w cenie 139.99 zł.