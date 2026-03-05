Wydarzenia pod szyldem "European Killing Spree 2026" odbędą się w Krakowie (5 lipca, Hype Park) i Warszawie (6 lipca, Hydrozagadka). Bilety dostępne są w cenie 119 zł (przedsprzedaż) i 140 zł (w dniu koncertu).

"Macabre sieją zgorszenie od ponad 40 lat, w niezmienionym składzie, wierni wypracowanej u zarania formule murder metalu, który jest unikalnym połączeniem proto-death metalu, thrashu, punka, grindu i... folkowych przyśpiewek. Nefarious, Corporate Death i Dennis the Menace z nikim się nie ścigają - w tym czasie wydali sześć dużych płyt i garść EP-ek - i niczego nie muszą udowadniać. Seryjnie i bezkarnie mordują dobry gust i miłą atmosferę, i właśnie dlatego dorobili się statusu żywej legendy" - czytamy w zapowiedzi.

Macabre i Schirenc Plays Pungent Stench w Polsce. "A co tak pięknie cuchnie"

Poza grupą z Chicago na scenie zaprezentuje się także kończący działalność austriacki Schirenc Plays Pungent Stench oraz śląski Las Trumien.

Działający od końca lat 80. Pungent Stench to przedstawiciel gore death metalu, uznawany za jeden z najbardziej ekstremalnych zespołów w Europie. Od 2014 r. Martin Schirenc (wokal, gitara) razem z basistą Jackiem Perkowskim działa pod szyldem Schirenc Plays Pungent Stench. Frontman zapowiedział, że w 2026 r. kończy działalność tego projektu.

Koncerty otworzy śląski Las Trumien, łączący sludge z doom metalem, a polskie teksty bazują na prawdziwych zbrodniach.

