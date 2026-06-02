Dowodzony przez Nergala zespół Behemoth wrócił niedawno z 26-dniowej trasy "The Godless IV Tour" po Ameryce Północnej, gdzie występował jako headliner wraz supportami w postaci legend death metalu i black metalu: Deicide, Immolation i Rotting Christ.

Dodajmy, że już 6 czerwca grupa będzie headlinerem ostatniego dnia tegorocznej edycji Mystic Festivalu w Stoczni Gdańskiej.

To nie koniec szeroko zakrojonych planów pomorskiej formacji. Informowaliśmy już, że 4 września pojawi się nowe wydawnictwo "I, Scvlptor", które będzie zawierać osiem niepublikowanych utworów - siedem nowych nagrań studyjnych i jeden utwór koncertowy.

Behemoth, Dimmu Borgir i Dark Funeral razem w Polsce

Z kolei na początku października rozpocznie się europejska trasa "In League With Satan". Behemoth będzie co-headlinerem razem z norweskimi mistrzami symfonicznego black metalu, czyli Dimmu Borgir. W roli gościa specjalnego zaprezentuje się ikona black metalu ze Szwecji - Dark Funeral.

25 października ta trójka wystąpi w legendarnym Spodku w Katowicach. Bilety na ten koncert będą dostępne od 5 czerwca (godz. 12:00).

"Trudno o drugi taki koncert pełen gwiazd metalowej ekstremy. Headlinerami będą Behemoth i Dimmu Borgir, czyli zespoły, które - na różne sposoby - wprowadziły black metal do mainstreamu, nie tracąc przy tym diabelskiej energii. Jako support wystąpią rzeźnicy z Dark Funeral" - zapowiadają organizatorzy z Knock Out Productions i Mystic Coalition.

Dodajmy, że 22 maja - po ośmioletniej przerwie - pojawiła się nowa studyjna płyta Dimmu Borgir. Za "Grand Serpent Rising" odpowiadali dwaj liderzy: gitarzysta Silenoz i wokalista Shagrath. W studiu i na koncertach wspierają ich perkusista Daray (czyli Polak Dariusz Brzozowski), klawiszowiec Gerlioz, basista Victor Brandt i gitarzysta Damage.

