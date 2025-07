Pożegnalny koncert Black Sabbath zatytułowany "Back To The Beginning" celebruje bogatą historię metalowej legendy. Na scenie zobaczyć możemy szereg gości oddających hołd zespołowi. Wśród największych gwiazd znajdują się m.in. Metallica, Guns N' Roses czy Pantera. Dodatkowo koncert prowadzony przez Jasona Momoę, wzbogacony został o supergrupy. Te spotkały się jednak z mieszanym odbiorem. Jeden z artystów wywołał niemałe oburzenie, a ze strony publiczności słychać było buczenie.

Fani wybuczeli gościa na pożegnalnym koncercie Black Sabbath

W pierwszej supergrupie znaleźli się: Mike Bordin (Faith No More), David Ellefson (Megadeth), Jake E Lee (Ozzy Osbourne) oraz wokalistka Lzzy Hale. Skład zagrał cover solowej piosenki Osbourne'a "The Ultimate Sin". Następnie wokalistka zmieniona została przez lidera Disturbed, Davida Draimana.

Jego wejście na scenę wywołało ogromne poruszenie wśród zgromadzonych fanów. Wielu z nich buczało i gwizdało w oburzeniu. Związane jest to z kontrowersyjnymi działaniami wokalisty i jego politycznymi wypowiedziami, które ewidentnie nie rezonowały z poglądami publiczności. Muzycy zaprezentowali z nim kultowy hit Osbourne'a "Shot In The Dark".

Nie jest to pierwszy raz, gdy wokalista wywołał poruszenie. Muzyk niedawno odniósł się do komentarzy Boba Vylana związanych z konfliktem na wschodzie, wypowiedzianych na festiwalu Glastonbury. Lider Disturbed otwarcie wspiera Izrael, co budzi wśród internautów bardzo skrajne reakcje.

Kto gra na pożegnalnym koncercie Black Sabbath?

Oprócz własnych przebojów, każdy z gości prezentuje po jednym coverze hitów Black Sabbath. Lista artystów występujących tego wieczoru na scenie prezentuje się następująco:

Mastodon Rival Sons Anthrax Halestorm Lamb of God Supergrupa A (Bordin, Lee, Ellefson, Hale, Draiman) Alice In Chains Gojira Supergrupa B Pantera Tool Slayer Guns N' Roses Metallica Ozzy Osbourne Black Sabbath

Zgodnie z informacjami dostępnymi w sieci, Ozzy Osbourne zaśpiewa tylko i aż cztery utwory. Ze względu na zły stan zdrowia wokalisty, nie będzie on w stanie dłużej uczestniczyć w wydarzeniu.

Na oficjalnej stronie wydarzenia za ok. 50 zł wciąż można wykupić dostęp do transmisji, która dostępna będzie do ponownego obejrzenia do 7 lipca.

