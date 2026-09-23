Płyta "Aperitif" to kolejne solowe wydawnictwo Grzegorza Kupczyka. Byłemu wokaliście Turbo towarzyszy zespół NZB, który razem z nim tworzą Paweł Oziabło (gitara), Grzegorz "Ornette" Stępień (bas) i Łukasz Marek (perkusja). Oziabło i Ornette pojawiają się też w składzie Oddziału Zamkniętego, wspierali też Kupczyka w supergrupie Orkiestrze Dorosłych Dzieci, która przypomina polskie hity z naciskiem na lata 80. i 90.

Nadchodzący album (premiera 9 października) ma rozpocząć kolejny rozdział w sięgającej początków lat 80. karierze Kupczyka. Dodajmy, że to będzie jego debiut w wytwórni Mystic Production.

Po rockowym singlu "Party Doll" do sieci trafił zamykający płytę "Naznaczony".

Grzegorz Kupczyk jest "Naznaczony"

"Utwór 'Naznaczony' to kolejna kompozycja Pawła Oziabły do tekstu Tomka Staszczyka. To chyba najmocniejszy utwór na płycie nagrany celowo i zaaranżowany właśnie w taki sposób, aby fani wiedzieli, że Kupczyk nie zapomniał, kim jest i skąd się wywodzi, zresztą to słychać na całej płycie" - opowiada wokalista.

"Jednak podsumowanie płyty utworem 'Naznaczony' jest celowe, bezprecedensowe, nie bierzemy jeńców. Jest po prostu czad. Do tego powstał wspaniały teledysk, którego montażem i produkcją zajął się Paweł Oziabło. Myślę, że fanom przypadnie do gustu i da im porządny zastrzyk adrenaliny. To jeden z moich ulubionych utworów na tej płycie" - dodaje Grzegorz Kupczyk .

Całość tradycyjnie została nagrane w MP Studio w Częstochowie pod czujnym okiem Mariusza Piętki. Dodajmy, że na płycie "Aperitif" gościnnie zaśpiewały Ania Rusowicz i Kasia Bieńkowska (BlackKay, eks-White Highway, Memoriał im. Ronniego Jamesa Dio).

Kim jest Grzegorz Kupczyk?

Jego muzyczna kariera liczy już dobrze ponad 40 lat. Największą sławę zyskał jako wokalista grupy Turbo , z którą nagrał tak przełomowe płyty dla polskiego metalu, jak m.in. "Dorosłe dzieci" czy "Kawaleria Szatana". Od 1989 r. stoi na czele własnego zespołu CETI (obecnie w stanie zawieszenia), z którym wydał 12 płyt studyjnych. Współpracował też z takimi formacjami jak m.in. Aion, Panzer X, Esqarial, Kruk i Non Iron, a ostatnio dołączył do grupy Blues Fighters.

Jego solowy debiut zatytułowany po prostu "Grzegorz Kupczyk" ukazał się w maju 2024 r. Jesienią 2025 r. pojawiła się "Zupełnie inna płyta", zawierająca utwory leżące u Kupczyka w szufladzie, przede wszystkim akustyczne wersje z dorobku tak różnych wykonawców, jak m.in. Iron Maiden, The Beatles, Deep Purple, Elton John czy Turbo i Skaldowie.

Grzegorz Kupczyk - szczegóły płyty "Aperitif":

1. "Aperitif"

2. "Ostatni most"

3. "Dach"

4. "Przez mrok"

5. "Gracz"

6. "Drugi brzeg"

7. "Party Doll"

8. "Znak"

9. "Szczur"

10. "Naznaczony".