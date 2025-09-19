Muzyczna kariera Grzegorza Kupczyka liczy już dobrze ponad 40 lat. Największą sławę zyskał jako wokalista grupy Turbo , z którą nagrał tak przełomowe płyty dla polskiego metalu, jak m.in. "Dorosłe dzieci" czy "Kawaleria Szatana". Od 1989 r. stoi na czele własnego zespołu CETI (obecnie w stanie zawieszenia), z którym wydał 12 płyt studyjnych. Współpracował też z takimi formacjami jak m.in. Aion, Panzer X, Esqarial, Kruk i Non Iron, a ostatnio dołączył do grupy Blues Fighters.

W maju 2024 r. wypuścił solowy album zatytułowany po prostu "Grzegorz Kupczyk". W nagraniach wsparli go Paweł Oziabło (gitara), Grzegorz "Ornette" Stępień (bas) i Łukasz Marek (perkusja). Wspomniani Paweł "Gunsess" Oziabło (od 2016 r. muzyk Oddziału Zamkniętego) i Grzegorz "Ornette" Stępień (w latach 2002-2020 i ponownie od 2025 r. w Oddziale Zamkniętym) wspierają Kupczyka także w Orkiestrze Dorosłych Dzieci, która przypomina polskie hity z naciskiem na lata 80. i 90.

Grzegorz Kupczyk i "Zupełnie inna płyta". Co już wiemy?

W niedawnej rozmowie z Interią wokalista ujawnił, że szykuje niespodziankę dla fanów w postaci albumu "Zupełnie inna płyta" (premiera 20 września), który zawiera akustyczne wersje z dorobku tak różnych wykonawców, jak m.in. Iron Maiden, The Beatles, Deep Purple, Elton John czy Turbo i Skaldowie.

- Jest to album złożony z utworów, które leżały i lub przeleżały sobie troszkę w szufladzie. To będzie płyta naprawdę bardzo zróżnicowana. Pomysł na tytuł wyszedł od Grześka Stępnia, z którym rozmawiałem na ten temat, że to nie jest ani płyta heavymetalowa, ani popowa - to po prostu "Zupełnie inna płyta", zbitek utworów z ostatnich wielu, wielu lat - opowiadał nam Grzegorz Kupczyk .

Teraz poznaliśmy szczegóły tego wydawnictwa oraz teledysk do utworu "The Trooper", który w oryginale pochodzi z dorobku Iron Maiden, legendy nurtu New Wave of British Heavy Metal.

"Historia wyboru 'The Trooper' jest dość zabawna, ponieważ chyba nikt jeszcze nie dokonał aranżacji akustycznej tego utworu. Pomyślałem, że jest to też pewne wyzwanie, bo wbrew pozorom w tej kompozycji niewiele można zmienić, ale postanowiłem, że spróbujemy z Jasiem Musielakiem zmierzyć się z aranżacją na nowo i stworzyć metamorfozę tego utworu. Janusz zajął się aranżacją, a uzupełnił ją Wiesław Wolnik. Kiedy już była skończona, Wiesiek zagrał solówkę na instrumencie klawiszowym, ale stwierdziliśmy, że jednak należy się ukłon fanom Iron Maiden i lepiej będzie, jeżeli wewnątrz znajdzie się solówka gitarowa. Nie chciałem też tradycyjnej solówki, tylko czegoś niesamowitego, czegoś szalonego, poprosiłem więc Pawła Oziabło, by nagrał taką solówkę. Dokonał rzeczy wspaniałej, dzięki czemu powstała bardzo ciekawa, bardzo dynamiczna, a tym samym nieco żartobliwa wersja tego utworu" - mówi Grzegorz Kupczyk.

Grzegorz Kupczyk i "Zupełnie inna płyta" (tracklista - w nawiasie oryginalny wykonawca):

1. "Wasted Years" (Iron Maiden)

2. "Smak ciszy" (Turbo)

3. "Szalony Ikar" (Turbo)

4. "Smoke On The Water" (Deep Purple)

5. "Jaki był ten dzień (Turbo)

6. "Lucky Man" (Emerson, Lake & Palmer)

7. "The Trooper" (Iron Maiden)

8. "W żółtych płomieniach liści" (Skaldowie)

9. "While My Guitar Gently Weeps" (The Beatles)

10. "Amazing Grace" (John Newton)

Bonus tracks:

11. "Kisses All Over" (Exile)

12. "The Trooper" (wersja alternatywna)

13. "Candle In The Wind" (Elton John).

