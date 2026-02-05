Hells Bells Festival odbędzie się w dniach 26-27 czerwca na Placu Gryfitów, położonym na szczecińskiej Łasztowni. Podczas imprezy dla fanów ciężkiego grania na dwóch scenach zaprezentują się w sumie 24 zespoły, w tym także zagraniczne gwiazdy.

"Death metal, street punk, stoner, heavy metal, black metal i oczywiście rock'n'roll" - to muzyczny przekrój festiwalu.

W pierwszym ogłoszeniu ujawniono zespoły Vader, Dezerter, Furia i Discharge. Teraz organizatorzy dołożyli kolejnych czterech wykonawców.

Hells Bells Festival z nowym ogłoszeniem

W Szczecinie zagrają Grave Digger (gwiazda niemieckiego heavy/power metalu), Cockney Rejects (legenda street punka z Londynu), The Stubs (polski zespół hołdujący garażowym brzmieniom) i Hamulec (jedna z najpopularniejszych młodych metalowych formacji w naszym kraju).

Powstała w 1980 r. w Gladbeck w Nadrenii Północnej-Westfalii na zachodzie Niemiec grupa Grave Digger w ub.r. świętowała 45-lecie istnienia. Z tej okazji formacja wypuściła premierowy album "Bone Collector".

To pierwszy materiał Grave Digger z udziałem gitarzysty Tobiasa Kerstinga, byłego muzyka Orden Ogan, który wstąpił w szeregi zespołu w roku 2023. Skład tworzą jeszcze lider i wokalista Chris Boltendahl, towarzyszący mu od 1997 r. Jens Becker (bas) i Marcus Kniep (perkusja), który dołączył w 2018 r.

Do 9 lutego lub do wyczerpania puli obowiązuje oferta Early Bird. Organizatorzy przewidzieli również warianty ulgowe dla młodzieży w wieku 13-18 lat, a także bilety rodzinne dla opiekunów z dziećmi poniżej 13. roku życia.

Miuosh o zabawnych sytuacjach za kulisami "MBTM". Jak się bawi stół jurorski? INTERIA.PL INTERIA.PL