"Mistrzowie thrashu łączącego wyobraźnię z techniczną precyzją. Forbidden od lat stanowią kuźnię talentów - ich członkowie zasilali składy Slayera, Machine Head, Testamentu, Exodusu czy Nevermore. Po długiej przerwie wrócili na scenę i w Gdańsku upomną się o swoje" - podkreślają organizatorzy Mystic Festivalu.

Do piątku codziennie będziemy poznawać nazwę jednego "giganta thrash metalu", który pojawi się w Stoczni Gdańskiej. Przyszłoroczna edycja odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2026 r.

Mystic Festival 2026. "Giganci thrash metalu"

Forbidden zaliczany jest do tzw. Wielkiej Szóstki thrash metalu z Bay Area razem z takimi grupami, jak Exodus, Testament, Vio-lence, Death Angel i Defiance. Przez Testament i Exodus (a także Slayer) przewinął się Paul Bostaph, oryginalny perkusista Forbidden.

Największe uznanie wśród fanów i krytyków zdobyły dwie pierwsze płyty: "Forbidden Evil" (1988) i "Twisted into Form" (1990), zaliczane do klasyków technicznego thrashu. W późniejszych latach zespół, przechodzący spore zmiany w składzie, eksperymentował z m.in. alt metalem i groove metalem (płyta "Green" z 1997 r.).

Grupa dwukrotnie zawieszała działalność - pierwsza przerwa objęła lata 1997-2007, a druga trwała nieco ponad dekadę (2012-2023). W reaktywacji wzięli udział członkowie oryginalnego składu Craig Locicero (gitara) i Matt Camacho (bas), którym obecnie towarzyszą Norman Skinner (wokal) i były perkusista m.in. Machine Head i Konkhra - Chris Kontos.

Mystic Festival 2026 - kto zagra?

Dotychczas organizatorzy ujawnili m.in. następujących wykonawców: Black Label Society, Blood Incantation, the Gathering, Six Feet Under, Septicflesh, Master Boot Record, Embryonic Autopsy, Kublai Khan TX, Scour, Acid King, Winterfylleth, Down, Ice Nine Kills, Evergrey, Martyrdöd, Marduk i BØLZER.

W sprzedaży dostępne są obecnie 4-dniowe karnety VIP w cenie 1350,96 zł lub Early Bird kosztujące 851,76 zł.

Głównymi gwiazdami tegorocznej edycji Mystic Festivalu byli Duńczyk King Diamond, żegnająca się ze sceną brazylijska Sepultura oraz In Flames, pionierzy melodyjnego death metalu ze Szwecji. Poza tym przez cztery dni święta metalu w Stoczni Gdańskiej zagrała blisko setka wykonawców reprezentujących niemal wszystkie odmiany ciężkiego grania.

