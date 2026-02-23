Ghost znika ze sceny! Lider otwarcie przyznał: "Nie mam pomysłów"

Przez ostatnią dekadę Ghost wyrósł na jeden z największych fenomenów współczesnego metalu i hard rocka. Tobias Forge skradł serca fanów precyzyjnie zaplanowanymi wcieleniami tzw. Papy Emeritusa i fabularnymi ramami formacji. Wygląda jednak na to, że muzyk potrzebuje w końcu resetu. W najnowszym wywiadzie dla "Full Metal Jackie", zdobył się na bardzo szczere wyznanie dotyczące przyszłości grupy.

Tobias Forge zdradził, co dalej z Ghost

Forge nie ukrywa, że po raz pierwszy w karierze stanął pod kreatywną ścianą: "Po prostu nie mam pomysłów. Jedynym sposobem, żeby znaleźć inspirację, jest się wycofać. Proste".

Przerwa od Ghost nie oznacza jednak całkowitej artystycznej emerytury. Wokalista zdradził, czemu zamierza się teraz oddać: "To nie oznacza, że nic nie robię. Pracuję nad dwoma projektami filmowymi. Tuż przed trasą nagrałem inny album z kimś innym. Mam więc sporo rzeczy, które na mnie czekają w nadchodzących latach". Dodał również, że zamierza wrócić do dawnych hobby, na które przez ostatnie 15 lat, zdominowanych przez Ghost, po prostu nie miał czasu.

Rodzina na pierwszym miejscu

Oprócz kwestii czysto artystycznych, kluczową rolę w decyzji o zawieszeniu działalności Ghost odegrało życie prywatne. Tobias Forge jest mężem i ojcem dwójki dzieci. W wywiadzie podkreślił, że potrzebuje wreszcie "fizycznie i psychicznie być w domu".

Na ten moment muzyk nie zadeklarował, na jak długo działalność Ghost zostanie zawieszona. Obecnie zespół jest na fali po wydaniu w 2025 roku bardzo dobrze przyjętego albumu "Skeletá". Płyta dotarła na sam szczyt listy "Billboard", stając się pierwszym hardrockowym wydawnictwem z takim wynikiem od czasu "Power Up" AC/DC w 2020 roku.

