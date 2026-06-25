Pochodzący z kanadyjskiego Quebecu, Get The Shot funkcjonują na niezależnej scenie nieprzerwanie od 2009 roku. Przez kilkanaście lat działalności muzycy wypracowali swój unikalny styl, w którym klasyczne, hardcore punkowe korzenie płynnie łączyli z inspiracjami czerpanymi od ikon pokroju Slayera, Obituary czy Hatebreed. W ich twórczości dominują wgniatające w ziemię breakdowny oraz ostre riffy balansujące na granicy thrash i death metalu.

Nowy rozdział w historii grupy

Zespół od zawsze stawia w swoim przekazie na pełną autentyczność, na każdym kroku promując jedność oraz równość. W ubiegłym roku formacja przeszła jednak poważną rewolucję, gdy wieloletniego wokalistę, Jean-Philippe Lagacé'a, oficjalnie zastąpił przy mikrofonie Mathieu Dhani.

Mimo diametralnej zmiany na najważniejszym stanowisku, kanadyjska ekipa nie zwalnia tempa i skutecznie udowadnia, że nie straciła swojej pierwotnej mocy. Najnowsze single zaprezentowane przez zespół, czyli "Torture Your Corpse" oraz najświeższy "Feed Me To The Pigs", rozwiewają wszelkie wątpliwości dotyczące formy grupy. Koncert, który odbędzie się 24 listopada w poznańskim klubie Pod Minogą, będzie zatem doskonałą szansą, aby na własnej skórze doświadczyć nowej energii Kanadyjczyków. Bilety na wydarzenie dostępne są już w sprzedaży za pośrednictwem oficjalnej strony organizatorów - Winiary Bookings.

Royel Otis niespełna rok temu wydali album, a już szykują nowy. "Jesteśmy dość zajęci i lubimy być zajęci" INTERIA.PL INTERIA.PL