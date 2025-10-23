"De-Evolution", piąty album powstałego w 1999 roku Ferosity, zarejestrowano w warszawskim JNS Studio pod okiem Pawła "Janosa" Grabowskiego, który odpowiadał także za miks i mastering. Według zapowiedzi, nowa płyta ma być dowodem nieustannego rozwoju oraz umiejętności łączenia tradycyjnego death metalu z własnym stylem i szczerością wobec muzycznych korzeni.

Ferosity: Album "De-Evolution" w szczegółach. Co już wiemy?

Nowy materiał warszawskich deathmetalowców, anonsowany jako najbardziej brutalny w ponad 25-letniej karierze Ferosity, ozdobi kapitalna okładka autorstwa Mariusza Kowalskiego.

"Jeśli zastanawialiście się, jak polski zespół może grać oldskulowy amerykański death metal pozbawiony geriatrii, powinniście otworzyć szeroko uszy na warszawski Ferosity" - czytamy o nowoczesnym podejściu stołecznej grupy do materii starej szkoły gatunku.

Długo oczekiwanego następcę albumu "Revelation Of Insanity" (2018 r.) pilotuje nowy singel "Last Breath", numer określany jako bezkompromisowa deklaracja ze strony zespołu oraz idealny utwór otwierający: brutalny, szybki, gęsty, z miażdżącymi zwolnieniami.

"'Last Breath' jest apokaliptyczną wizją upadku świata. Wszystko się kiedyś skończy, dlaczego więc nie w płynnym ogniu?" - pytają muzycy Ferosity.

O sile rażenia premierowej kompozycji "Last Breath" Ferosity możecie się przekonać poniżej:

Album "De-Evolution" będzie mieć swą premierę już 7 listopada nakładem Selfmadegod Records. Zasłużona undergroundowa wytwórnia z Białej Podlaskiej przygotowała wersję CD.

Ferosity, czyli klasyka death metalu we współczesnym brzmieniu

Warszawska grupa Ferosity, której początki sięgają końca ubiegłego wieku, wiernie hołduje tradycji amerykańskiego oldskulowego death metalu. Twórczość zespołu jest mieszanką brutalności, techniki oraz mrocznej atmosfery. Wydany w 2006 debiutancki longplay "Overthrown Divinity" ukazał surową żywiołowość charakterystyczną dla lat 90., czyniąc z tego znak firmowy formacji. W 2009 roku Ferosity podnieśli poprzeczkę oddając w ręce fanów dojrzalsze kompozycji na albumie "Primordial Cruelty". Następne płyty: "Blasphemous Verses" (2014 r.) oraz "Revelation Of Insanity" (2018 r.) są z kolei wzorowym połączeniem klasycznego death metalu z nowoczesnym brzmieniem.

Skład Ferosity, którego muzyka polecana jest przez wydawcę zwłaszcza miłośnikom klasyków amerykańskiego death metalu na czele z Cannibal Corpse, Deicide, Malevolent Creation i Monstrosity, tworzą grający na basie wokalista Szymon "Milczy.slav" Milc, gitarzyści Marek Wróbel i Piotr Pyrzanowski oraz perkusista Sebastian Kubajek.

Ferosity - szczegóły albumu "De-Evolution" (tracklista):

1. "Last Breath"

2. "Demyelination"

3. "Inflict The Pain"

4. "Chimera"

5. "Abyss Of Irrationality"

6. "United With The Archetype"

7. "Tribal Crime"

8. "Loudless Scream"

9. "De-Evolution"

10. "Slave Of Mine".

Natalia Muianga czaruje jako Dionne Warwick w nowym odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Polsat