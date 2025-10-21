Według zapowiedzi, na "Loss" zjawiskowa portugalska formacja precyzuje i określa na nowo własne brzmienie, łącząc elementy swojej post-blackmetalowej przeszłości z dźwiękową biegłością i zapadającymi w pamięć melodiami, a nawet śpiewem i chwytliwymi refrenami, stawiając tym samym kolejny duży krok w brzmieniowej ewolucji.

Gaerea z nową płytą w barwach nowego wydawcy. Co już wiemy albumie "Loss"?

Piąty longplay Gaerea pilotuje wypuszczony już w sierpniu premierowy utwór "Submerged" oraz nowy, niedawno opublikowany drugi singel "Hellbound".

"'Hellbound' to intensywny i katartyczny utwór zgłębiający tematykę winy, żalu i autodestrukcji. Poprzez przenikliwe riffy i ekspresywne wokale uchwycono w nim napięcie pomiędzy bezbronnością i agresją, miłością i zdradą. Surowe emocjonalne znaczenie tej kompozycji wzmacnia sugestywna metaforyka ognia, cierni i bezlitosnych upiorów, czyniąc ją tyleż niepokojącą, co inspirującą" - o nowym singlu napisali Portugalczycy.

Do utworu "Hellbound" Gaerea nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Dodajmy, że "Loss" to nowy rozdział w historii Gaerea nie tylko ze względu na brzmieniowy, muzyczny postęp, ale i kolejny wydawniczy awans, piąta płyta portugalskiej formacji będzie bowiem jej debiutem w barwach niemieckiej Century Media Records - jednej z najbardziej zasłużonych i najstarszych europejskich wytwórni zajmujących się szeroko rozumianym ciężkim brzmieniem.

Następca albumu "Coma" (2024 r.) będzie mieć swą premierę 20 marca 2026 roku. Słynna wytwórnia z Dortmundu szykuje szeroką gamę edycji, w tym CD w digipacku, formaty cyfrowe oraz aż osiem wersji winylowych.

Tymczasem już dziś Portugalczycy rozpoczynają w Hamburgu europejską trasę koncertową, w ramach której już za kilka dni wystąpią dwukrotnie w naszym kraju.

Gaerea przed wizytą w Polsce. Gdzie i u czyjego boku zagrają tym razem?

Grupę z Porto zobaczymy już w piątek 24 października w warszawskiej Proximie i dzień później na deskach klubu Kwadrat w Krakowie. Dwa polskie koncerty Gaerea odbędą się w ramach tournée, na którym portugalski zespół będzie gościem specjalnym podczas wojaży po Europie i Wielkiej Brytanii u boku Orbit Culture - kolegów z nowej wytwórni i czołowych dziś przedstawicieli melodyjnego groove / death metalu ze Szwecji. Imprezy rozpocznie Atlas, fińska formacja łącząca metalcore z folkiem.

Gaerea - kim są?

Zamaskowana grupa z Porto zaczęła swą przygodę z muzyką w 2016 roku od grania ściślej rozumianego black metalu, porównywanego pierwotnie - nie tylko z uwagi na charakterystyczny image - do krakowskiej Mgły, amerykańskiej grupy Uada czy niemieckiej Grozy. Z czasem jednak brzmienie Gaerea wkroczyło na obszar tzw. post-black metalu, ewoluując od poprzedzonego EP-ką debiutu "Unsettling Whispers" (2018 r.; w barwach indyjskiej Transcending Obscurity Records) przez kolejne trzy albumy wydane nakładem francuskiej wytwórni Season Of Mist: "Limbo" (2020 r.), "Mirage" (2022 r.) i "Coma" (2014 r.).

Rosnąca popularność portugalskiej formacji, która już za kilka miesięcy obchodzić będzie 10. urodziny, zaowocowała podpisaniem kolejnego kontraktu, tym razem z niemiecką Century Media Records, w barwach której Gaerea zadebiutuje już w marcu 2026 roku piątym longplayem "Loss".

Podstawowy skład grupy Gaerea tworzą grający na gitarze prowadzącej wokalista Guilherme Henriques, basista Lucas Ferrand, perkusista Diogo Mota oraz - od 2023 roku - niderlandzka gitarzystka Sonja Schuringa.

Gaerea - szczegóły albumu "Loss" (tracklista):

1. "Luminary"

2. "Submerged"

3. "Hellbound"

4. "Uncontrolled"

5. "Phoenix"

6. "Cyclone"

7. "LBRNTH"

8. "Nomad"

9. "Stardust".

Edyta Herbuś zaskoczyła w namiętnym duecie! "To naprawdę bardzo smaczne" Polsat