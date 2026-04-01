"Invoke War" jest już trzecim - po "Absolute Zero" i tytułowym "No Place Of Warmth" - singlem z trzeciego longplaya cieszącego się coraz większym uznaniem, deathmetalowego kwintetu z Teksasu. Do gościnnego wzięcia udziału w nagraniach tego utworu muzycy Frozen Soul zaprosili Robba Flynna, słynnego frontmana Machine Head oraz byłego muzyka Forbidden i Vio-lence - dwóch innych legend thrash metalu znad Zatoki San Francisco.

Frozen Soul z nowym singlem. O czym opowiada "Invoke War"?

"'Invoke War' mówi o wewnętrznej walce, którą wszyscy toczymy, radząc sobie ze stratą, żalem, poczuciem winy i depresją. To utwór o podnoszeniu się. To hymn, który podnosi na duchu, muzyczne tło twojej historii, dodatkowa broń, której możesz potrzebować, by uporać się z tym, z czym się mierzysz. Tekst Robba dodał do tej kompozycji zupełnie nowe pokłady emocji i mocy" - zaznaczył Chad Green, wokalista Frozen Soul.

Do miażdżąco ciężkiego brzmieniowo singla "Invoke War" powstał teledysk w reżyserii Brendana McGowana, w którym nie zabrakło lidera Machine Head.

"Zależało nam na tym, żeby pokazać, iż nie jest to jakaś wielka wojna z tabunem aktorów - to wojna, którą prowadzimy sami każdego dnia wewnątrz nas" - o nowym wideoklipie powiedział frontman Frozen Soul, którego zespół mogliśmy zobaczyć 18 marca w krakowskim klubie Studio u boku Heaven Shall Burn, niemieckiej ikony metalcore'u i melodyjnego death metalu, oraz szwedzkiej supergrupy The Halo Effect i Amerykanów z The Black Dahlia Murder.

Teledysk "Invoke War" Frozen Soul możecie zobaczyć poniżej:

Frozen Soul przed premierą albumu "No Place Of Warmth". Co już wiemy?

"No Place Of Warmth", pierwszy od trzech lat album Frozen Soul, wyprodukował tym razem ceniony kanadyjski fachowiec Josh Schroeder (m.in. Lorna Shore, King 810, Signs Of The Swarm) w swoim studiu Random Awesome w Midland w stanie Michigan.

"Pod względem muzycznym 'No Place Of Warmth' to solidna dawka death metalu wzbogacona o niepohamowaną agresję hardcore punka, przy jednoczesnym zachowaniu potężnego jak sam Teksas brzmienia zespołu, w którym klasyczny amerykański death metalu (Obituary, Cannibal Corpse, Mortician, Morta Skuld) przeplata się z wczesnymi dokonaniami podopiecznych Earache Records (Carcass, Bolt Thrower). 'No Place Of Warmth' to szczytowe osiągnięcie Frozen Soul i przykład doskonałego wykonania na miarę klasyków takich jak 'Tomb Of The Mutilated', 'Cause Of Death', 'Heartwork' i 'Hacked Up For BBQ'" - informowano wcześniej o nowym longplayu Amerykanów.

Na poprzednich materiałach Frozen Soul mogliśmy usłyszeć wielu gości, w tym muzyków Dying Fetus, Trivium czy Power Trip. Nie zabrakło ich także na nowym dokonaniu teksańskiej formacji: w utworze tytułowym z płyty "No Place Of Warmth" wystąpił bowiem Gerard Way, wokalista My Chemical Romance, a w kompozycji "Invoke War" wspomniany Robb Flynn, frontman Machine Head. Poczet gości dopełnił Devin Swank (w numerze "Dreadnought"), wokalista deathmetalowej grupy Sanguisugabogg z Ohio, która - podobnie jak Frozen Soul - figuruje w katalogu niemieckiej Century Media Records.

"Ilekroć pojawiają się goście, zawsze są to przyjaciele i zespoły, które uwielbiamy i szanujemy; ludzie, którzy zgadzają się z nami w tym, co staramy się przekazać w danym utworze. Gerard, Robb i Devin wzbogacili te kompozycje swoim wyjątkowym stylem, przyczyniając się do ich powstania. Współpraca z nimi była wielką przyjemnością" - podkreślił Chad Green.

Następca albumu "Glacial Domination" (2023 r.) trafi na rynek 8 maja w barwach wspomnianej renomowanej wytwórni z Dortmundu (CD, cyfrowo oraz na winylu w trzech wariantach kolorystycznych).

Frozen Soul - szczegóły albumu "No Place Of Warmth" (tracklista):

1. "No Place Of Warmth"

2. "Invoke War"

3. "Absolute Zero"

4. "Dreadnought"

5. "Chaos Will Reign"

6. "Eyes Of Despair"

7. "Ethereal Dreams"

8. "Skinned By The Wind"

9. "Deathweaver"

10. "Frost Forged"

11. "Killin' Time".

