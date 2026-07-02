Tym razem nagrania szóstego longplaya Frozen Crown odbyły się w The Central Recording Studio, nad czym czuwał Andrea Sala Danna. Zgodnie z tradycją, za produkcję odpowiadali Andrea Fusini (miks i mastering) oraz Federico Mondelli, śpiewający multiinstrumentalista, założyciel, lider i główny kompozytor w szeregach Frozen Crown, a prywatnie mąż Giady "Jade" Etro, wokalistki zespołu, od lat kojarzonej również z chorwacką, gothic / doommetalową formacją Ashes You Leave. Autorką okładki jest włoska artystka Sheila Franco.

Frozen Crown i różne odcienie power metalu. Co już wiemy o płycie "The Legend Of The Six Kings"?

"Na 'The Legend Of The Six Kings', naszym szóstym albumie - i drugim dla Napalm Records - kontynuujemy poszukiwania istoty brzmienia Frozen Crown, wyodrębniając kluczowe elementy naszego stylu i przekształcając je w coraz bardziej zwięzłe, treściwe i szczere kompozycje, pozbawione niepotrzebnych dodatków" - o swoim nowym materiale mówią podopieczni wspomnianej austriackiej wytwórni.

"Płyta ukazuje siłę naszej szóstki oraz nasz własny pomysł na power metal, wtłoczony w 10 chwytliwych numerów o najróżniejszych odcieniach gatunku, począwszy od surowego i bezkompromisowego speed metalu przez pełną przepychu podniosłość symfonicznego metalu, aż po okazjonalny linearny chaos melodyjnego death metalu, lecz zawsze w brzmieniu Frozen Crown" - podkreślili członkowie grupy z Półwyspu Apenińskiego, którzy swoją nową płytę wzbogacili także o "Iris", czyli przeróbkę Goo Goo Dolls, wielkiego przeboju amerykańskiej ikony alternatywnego rocka z końca lat 90.

"Nowy album czerpie bezpośrednio z naszego debiutu 'The Fallen King' (2018 r.), stanowiąc ciąg dalszy sagi o Królach i Tyranie. Dzięki naszej genialnej, niedawno poszerzonej ekipie, w końcu jesteśmy w stanie przedstawić to, o co chodziło nam w pierwotnej koncepcji zespołu, w sposób, na jaki zasługuje" - dodali muzycy ze stolicy Lombardii, do których w 2025 roku dołączyła serbska gitarzysta prowadząca Aleksandra Stamenkovic, znana też z thrash / speedmetalowej grupy Jenner z Belgradu.

Następcę płyty "War Hearts" (2024 r.) pilotuje singel "The One", kompozycja inspirowana dziełami J.R.R. Tolkiena.

"'The One' wyznacza nowy początek, ukazując mroczne oblicze naszego zespołu. To bardziej narracyjny utwór, pełen tajemniczego mroku, przez który przenikają melodyjne promienie. Źródłem inspiracji była tu XX-wieczna literatura fantasy, a konkretnie 'Władca Pierścieni' J.R.R. Tolkiena" - napisali powermetalowcy z Mediolanu.

Do singla "The One" powstał nakręcony z rozmachem teledysk w reżyserii Raoula Noise'a. Imponujące rekwizyty (w tym tron i "lodowa korona") są dziełem odpowiadającej za tę dziedzinę projektantki Darii Gislon.

Wideoklip "The One" Frozen Crown możecie zobaczyć poniżej:

Album "The Legend Of The Six Kings" trafi na rynek 2 października. Wśród szykowanych edycji znajdziemy CD w digipacku, trzy wersje winylowe oraz specjalny drewniany boks z dwiema płytami CD. Miesiąc po premierze nowej płyty Frozen Crown wystąpią w Polsce na jedynym koncercie u boku dwóch słynnych grup z Finlandii.

Frozen Crown powraca do Polski. Z kim i gdzie zagrają tym razem?

Mediolańska formacja przyjedzie do naszego kraju w ramach europejskiej trasy koncertowej, której główną gwiazdą będzie Beast In Black. U boku helsińskiej ekipy zobaczymy także ich rodaków z grupy Sonata Arctica - fińskich pionierów power metalu.

Jedyny polski przystanek podczas "Resurrection Tour" będzie mieć miejsce 3 listopada w PreZero Arenie w Gliwicach (Mała Arena). Bilety na imprezę organizowaną przez Knock Out Productions dostępne są w cenach 209 zł (240 zł w dniu wydarzenia), 239 zł (sektor A; 270 zł w dniu wydarzenia) i 189 zł (sektor B; 220 zł w dniu wydarzenia).

Frozen Crown - szczegóły albumu "The Legend Of The Six Kings":

1. "Lightning In The Sky"

2. "Who Wants To Burn In Heaven"

3. "Reborn"

4. "The One"

5. "Iris"

6. "Winter Hearts"

7. "River Of Time"

8. "Through The Fire"

9. "To The Stars"

10. "The Legend Of The Six Kings".