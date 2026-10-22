Przypomnijmy, że już w 2025 roku weterani thrashu znad Zatoki San Francisco opublikowali własnym sumptem dwa single: "Divided By Zero" i "Mutually Assured Dysfunction"; oba znalazły swoje miejsce na powrotnym albumie "Forbidden". Wraz z lipcowym ogłoszeniem pierwszych szczegółów następcy albumu "Omega Wave" (2010 r.) zasłużona formacja z Zachodniego Wybrzeża USA wydała trzeci singel "Psyclops", a we wrześniu czwarty premierowy utwór "Burning The Lungs Of Earth".

Ostatnią z odsłoniętych kart w przededniu premiery pierwszego od 16 lat longplaya klasyków thrashu z Kalifornii jest najnowszy singel "Single Point Failure". To numer rozpoczynający album "Forbidden", w który nie brakuje thrashowej nawałnicy, wirtuozerii gitarowych solówek czy klasycznie heavymetalowego szlifu - znaków rozpoznawczych brzmienia legendarnej grupy z USA.

Do singla "Single Point Failure" powstał animowany teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Album "Forbidden" w szczegółach. Co już wiemy?

Materiał na płytę"Forbidden" zarejestrowano w studiu Sharkbite w Oakland, gdzie nad wszystkim czuwał Zack Ohren, uznany kalifornijski producent, który od wielu lat współpracuje z m.in. Machine Head czy Immolation. Autorem okładki jest brazylijski artysta Beto Ferris.

"Tworzenie 'Forbidden' przypominało bardziej odyseję niż typowy proces nagraniowy. Postanowiliśmy stworzyć płytę, która przede wszystkim przypomni ludziom, skąd wzięła się ich miłość do thrash i heavy metalu; materiał obejmujący surową energię, melodię i niedoskonałości, które nadają ciężkiej muzyce jej niepowtarzalny charakter. 'Forbidden' to życiowe doświadczenie pięciu muzyków przekute w jedno metalowe dzieło sztuki" - o powrotnej płycie Forbidden mówi już w lipcu gitarzysta Craig Locicero, jedyny członek założycielskiego składu w aktualnych szeregach Forbidden.

Dodajmy, że w utworze "Sycophantasy" wystąpił gościnnie Brann Dailor, grający na perkusji wokalista i jeden z założycieli Mastodon, gigantów progresywnego metalu z Atlanty.

Pierwsza od 16 lat płyta Forbidden będzie mieć swą premierę już w piątek 23 października nakładem BLKIIBLK, pododdziału włoskiej wytwórni Frontiers. Wśród przygotowanych edycji znajdziemy CD, kasetę oraz dwupłytowy album winylowy w trzech wariantach kolorystycznych.

Forbidden po zmianach. Kto dołączył do składu?

Powstała w 1985 roku grupa z Fremont w Kalifornii (pierwotne jako Forbidden Evil) zaliczana jest do grona najważniejszych przedstawicieli amerykańskiego thrash metalu, a jej dwa pierwsze albumy, czyli "Forbidden Evil" (1988 r.) "Twisted Into Form" (1990 r.), uznawane są dziś za gatunkowy kanon sceny San Francisco Bay Area, wymieniany jednym tchem z najważniejszymi dokonaniami ziomków z Death Angel, Vio-lence, Defiance, Testament czy Exodus.

Warto dodać, że jednym z założycieli Forbidden był Robb Flynn, późniejszy gitarzysta Vio-lence i lider Machine Head. Na przestrzeni ponad czterech dekad przez skład Forbidden przewinęło się kilkunastu muzyków, w tym m.in. legendarni perkusiści Paul Bostaph (Slayer, Kerry King, eks-Testament i Exodus) i Gene Hoglan (Dark Angel, Dethklok, eks-Death, Testament i Strapping Young Lad), a także byli i obecni członkowie takich grupy jak Nevermore, Voivod, Defiance czy Heathen.

W obecnym składzie Forbidden, który po ponad dekadzie hibernacji po raz drugi powrócił na scenę w 2023 roku, u boku wspomnianego gitarzysty i założyciela Craiga Locicero oraz wieloletniego basisty zespołu Matt Camacho figurują trzej nowi członkowie: wokalista Norman Skinner, gitarzysta Jeremy Von Epp i pochodzący z Nowego Jorku perkusista Chris Kontos, który ponad trzy dekady temu zdobył sławę jako bębniarz Machine Head na słynnym debiucie Kalifornijczyków "Burn My Eyes" z 1994 roku.

Forbidden - szczegóły albumu "Forbidden" (tracklista):

"Single Point Failure" "Burning The Lungs Of Earth" "Divided By Zero" "DCLXVI" "Psyclops" "Jisei" "Mutually Assured Dysfunction" "Sycophantasy" "The Burden" "Sol Grave" "Flower Of Life (Chaos By Design)".