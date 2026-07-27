Materiał na płytę zatytułowaną po prostu "Forbidden" zarejestrowano w studiu Sharkbite w Oakland, gdzie nad wszystkim czuwał Zack Ohren, uznany kalifornijski producent, który od wielu lat współpracuje z m.in. Machine Head czy Immolation. Autorem okładki jest brazylijski artysta Beto Ferris.

Album "Forbidden" w szczegółach. Co już wiemy o nowej płycie legendy thrashu znad Zatoki San Francisco?

"Tworzenie 'Forbidden' przypominało bardziej odyseję niż typowy proces nagraniowy. Postanowiliśmy stworzyć płytę, która przede wszystkim przypomni ludziom, skąd wzięła się ich miłość do thrash i heavy metalu; materiał obejmujący surową energię, melodię i niedoskonałości, które nadają ciężkiej muzyce jej niepowtarzalny charakter. 'Forbidden' to życiowe doświadczenie pięciu muzyków przekuje w jedno metalowe dzieło sztuki" - o szóstej płycie Forbidden powiedział gitarzysta Craig Locicero.

Przypomnijmy, że już w 2025 roku pionierzy thrashu z Kalifornii wypuścili własnym sumptem dwa single: "Divided By Zero" i "Mutually Assured Dysfunction"; oba znalazły swoje miejsce na nowym longplayu Forbidden. Wraz z ogłoszeniem szczegółów następcy albumu "Omega Wave" (2010 r.) weterani gatunku z Bay Area podzielili się z fanami trzecim singlem "Psyclops".

"'Psyclops' był ostatnim utworem przygotowanym z myślą o naszym najnowszym albumie. Powstał bardzo szybko. Utwór sam w sobie to hipnotyzujący numer z mocnym rytmem. Ciężko stąpający niczym miliony ludzi w marszu sprzeciwu wobec istniejącej obecnie sytuacji" - o premierowej kompozycji dodał Craig Locicero, jedyny członek założycielskiego składu w aktualnych szeregach Forbidden.

Teledysk do singla "Psyclops" Forbidden możecie zobaczyć poniżej:

Dodajmy, że w utworze "Sycophantasy" wystąpił gościnnie Brann Dailor, grający na perkusji wokalista i jeden z założycieli Mastodon, gigantów progresywnego metalu z Atlanty.

Pierwsza od 16 lat płyta Forbidden będzie mieć swą premierę 23 października nakładem BLKIIBLK, pododdziału włoskiej wytwórni Frontiers. Wśród szykowanych edycji znajdziemy CD, kasetę oraz dwupłytowy album winylowy w trzech wariantach kolorystycznych.

Forbidden po zmianach. Kto dołączył do składu?

Powstała w 1985 roku grupa z Fremont w Kalifornii (pierwotne jako Forbidden Evil) zaliczana jest do grona najważniejszych przedstawicieli amerykańskiego thrash metalu, a jej dwa pierwsze albumy, czyli "Forbidden Evil" (1988 r.) i "Twisted Into Form" (1990 r.) uznawane są dziś za gatunkowy kanon znad Zatoki San Francisco, wymieniany jednym tchem z najważniejszymi dokonaniami ziomków z Death Angel, Vio-lence, Defiance, Testament czy Exodus.

Warto dodać, że jednym z założycieli Forbidden był Robb Flynn, późniejszy gitarzysta Vio-lence i lider Machine Head. Na przestrzeni ponad czterech dekad przez skład Forbidden przewinęło się kilkunastu muzyków, w tym m.in. legendarni perkusiści Paul Bostaph (Slayer, Kerry King, eks-Testament i Exodus) i Gene Hoglan (Dark Angel, Dethklok, eks-Death, Testament i Strapping Young Lad), a także byli i obecni członkowie takich grupy jak Nevermore, Voivod, Defiance czy Heathen.

W obecnym składzie Forbidden, który po ponad dekadzie hibernacji po raz drugi powrócił na scenę w 2023 roku, u boku wspomnianego gitarzysty i założyciela Craiga Locicero oraz wieloletniego basisty zespołu Matta Camacho figurują trzej nowi członkowie: wokalista Norman Skinner, gitarzysta Jeremy Von Epp i pochodzący z Nowego Jorku perkusista Chris Kontos, który ponad trzy dekady temu zdobył sławę jako bębniarz Machine Head na słynnym debiucie Kalifornijczyków "Burn My Eyes" z 1994 roku.

Forbidden - szczegóły albumu "Forbidden" (tracklista):

1. "Single Point Failure"

2. "Burning The Lungs Of Earth"

3. "Divided By Zero"

4. "DCLXVI"

5. "Psyclops"

6. "Jisei"

7. "Mutually Assured Dysfunction"

8. "Sycophantasy"

9. "The Burden"

10. "Sol Grave"

11. "Flower Of Life (Chaos By Design)".