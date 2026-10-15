Na oficjalnych profilach Nightwish i Floor Jansen pojawił się ten sam komunikat, w którym ogłoszono, że obie strony kończą współpracę rozpoczętą w 2012 r.

"Po dokładnym przemyśleniu, za obopólną zgodą, podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Jest to dla nas krok konieczny i istotny z punktu widzenia naszych przyszłych ambicji. Od teraz będziemy dążyć do realizacji swoich celów oddzielnie. Życzymy sobie nawzajem wszystkiego, co najlepsze na naszych dalszych ścieżkach artystycznych. Dla Was, drodzy słuchacze - a także dla nas samych - oznacza to koniec pewnej wspaniałej podróży" - przekazała pochodząca z Finlandii ikona symfonicznego metalu.

Nightwish i Floor Jansen rozstają się

Swój punkt widzenia przekazała również sama Floor Jansen .

"Każdy koniec stanowi początek czegoś nowego. Choć podjęcie tej decyzji było trudne, wierzę, że przede mną rysuje się świetlana muzyczna droga. Zapraszam Was do towarzyszenia mi na tym szlaku - tak samo, jak byliście przy mnie przez wszystkie te wspaniałe minione lata. Dziękuję za Wasze wsparcie podczas wszystkich życiowych wzlotów i upadków. Teraz w pełni poświęcam się mojej karierze solowej, co pozwoli w pełni rozwinąć skrzydła mojemu nadchodzącemu albumowi 'Hytress' (premiera w 2027 roku) oraz towarzyszącej mu trasie koncertowej. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie na koncertowych szlakach - w niedalekiej i szczęśliwej przyszłości" - napisała wokalistka rodem z Holandii.

Początkowo Floor Jansen towarzyszyła grupie Nightwish jako wokalistka koncertowa, a w 2013 r. została oficjalnie przyjęta do zespołu. Zastąpiła ona pochodzącą ze Szwecji Anette Olzon (lata 2007-2012), która z kolei była następczynią oryginalnej wokalistki Tarji Turunen (1996-2005). To właśnie z Tarją na froncie Nightwish stał się wielką gwiazdą symfonicznego metalu.

Floor Jansen z tym zespołem wydała trzy płyty: "Endless Forms Most Beautiful" (2015), "Human. :II: Nature." (2020) i "Yesterwynde" (2024). Po wydaniu tego ostatniego albumu muzycy ogłosili, że robią sobie przerwę od koncertowania na kilka lat. Lider Tuomas Holopainen (klawisze) i multiinstrumentalista Troy Donockley skupili się na swoim pobocznym projekcie Auri.

Z kolei Floor Jansen coraz mocniej rozwija swoją karierę solową. Jej pierwszym albumem na własne konto był "Paragon" z 2023 r. Teraz szykuje się do planowanej na 2027 r. premiery nowej płyty "Hytress", którą zapowiadał singel "Run".

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"To bardzo klasowy i pełen słodyczy pop zmiksowany z rockiem o orkiestrowym tle. Słowem: bajka. Wielka artystka, którą musicie zobaczyć w tym wydaniu!" - zachęcali organizatorzy koncertu w Polsce, czyli Knock Out Productions.

Kim jest Floor Jansen?

Pochodząca z Holandii gwiazda symfonicznego metalu karierę zaczynała jako wokalistka formacji After Forever i ReVamp. W 2012 r. oficjalnie dołączyła do pochodzącego z Finlandii Nightwish - za mikrofonem zastąpiła Anette Olzon , która z kolei w 2007 r. dołączyła za Tarję Turunen .

Ma również na koncie płyty nagrane pod szyldem Star One, supergrupy dowodzonej przez Arjena Anthony'ego Lucassena.

Prywatnie jest żoną Hannesa Van Dahla, perkusisty bardzo popularnej w Polsce szwedzkiej grupy Sabaton . Para ma dwie córki.