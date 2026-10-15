Na oficjalnych profilach Nightwish i Floor Jansen pojawił się ten sam komunikat, w którym ogłoszono, że obie strony kończą współpracę rozpoczętą w 2012 r.
"Po dokładnym przemyśleniu, za obopólną zgodą, podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Jest to dla nas krok konieczny i istotny z punktu widzenia naszych przyszłych ambicji. Od teraz będziemy dążyć do realizacji swoich celów oddzielnie. Życzymy sobie nawzajem wszystkiego, co najlepsze na naszych dalszych ścieżkach artystycznych. Dla Was, drodzy słuchacze - a także dla nas samych - oznacza to koniec pewnej wspaniałej podróży" - przekazała pochodząca z Finlandii ikona symfonicznego metalu.
Nightwish i Floor Jansen rozstają się
Swój punkt widzenia przekazała również sama Floor Jansen.
"Każdy koniec stanowi początek czegoś nowego. Choć podjęcie tej decyzji było trudne, wierzę, że przede mną rysuje się świetlana muzyczna droga. Zapraszam Was do towarzyszenia mi na tym szlaku - tak samo, jak byliście przy mnie przez wszystkie te wspaniałe minione lata. Dziękuję za Wasze wsparcie podczas wszystkich życiowych wzlotów i upadków. Teraz w pełni poświęcam się mojej karierze solowej, co pozwoli w pełni rozwinąć skrzydła mojemu nadchodzącemu albumowi 'Hytress' (premiera w 2027 roku) oraz towarzyszącej mu trasie koncertowej. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie na koncertowych szlakach - w niedalekiej i szczęśliwej przyszłości" - napisała wokalistka rodem z Holandii.
Początkowo Floor Jansen towarzyszyła grupie Nightwish jako wokalistka koncertowa, a w 2013 r. została oficjalnie przyjęta do zespołu. Zastąpiła ona pochodzącą ze Szwecji Anette Olzon (lata 2007-2012), która z kolei była następczynią oryginalnej wokalistki Tarji Turunen (1996-2005). To właśnie z Tarją na froncie Nightwish stał się wielką gwiazdą symfonicznego metalu.
Floor Jansen z tym zespołem wydała trzy płyty: "Endless Forms Most Beautiful" (2015), "Human. :II: Nature." (2020) i "Yesterwynde" (2024). Po wydaniu tego ostatniego albumu muzycy ogłosili, że robią sobie przerwę od koncertowania na kilka lat. Lider Tuomas Holopainen (klawisze) i multiinstrumentalista Troy Donockley skupili się na swoim pobocznym projekcie Auri.
Z kolei Floor Jansen coraz mocniej rozwija swoją karierę solową. Jej pierwszym albumem na własne konto był "Paragon" z 2023 r. Teraz szykuje się do planowanej na 2027 r. premiery nowej płyty "Hytress", którą zapowiadał singel "Run".
Z tym materiałem 45-latka powróci do Polski - 29 stycznia 2027 r. zaśpiewa w klubie Progresja w Warszawie.
"To bardzo klasowy i pełen słodyczy pop zmiksowany z rockiem o orkiestrowym tle. Słowem: bajka. Wielka artystka, którą musicie zobaczyć w tym wydaniu!" - zachęcali organizatorzy koncertu w Polsce, czyli Knock Out Productions.
Kim jest Floor Jansen?
Pochodząca z Holandii gwiazda symfonicznego metalu karierę zaczynała jako wokalistka formacji After Forever i ReVamp. W 2012 r. oficjalnie dołączyła do pochodzącego z Finlandii Nightwish - za mikrofonem zastąpiła Anette Olzon, która z kolei w 2007 r. dołączyła za Tarję Turunen.
Ma również na koncie płyty nagrane pod szyldem Star One, supergrupy dowodzonej przez Arjena Anthony'ego Lucassena.
Prywatnie jest żoną Hannesa Van Dahla, perkusisty bardzo popularnej w Polsce szwedzkiej grupy Sabaton. Para ma dwie córki.