"Epitome Of Carnage", 10. album w historii zespołu, którego początki sięgają przełomu lat 80. i 90., będzie zarazem pierwszą płytą Fleshcrawl z udziałem wokalisty Borisza Sarafutgyinova. Rosyjski muzyk zastąpił przy mikrofonie Svena Grossa, wieloletniego frontmana Fleshcrawl, który w 2021 roku przegrał walkę z rakiem. Miał zaledwie 44 lata.

Fleshcrawl przed premierą albumu "Epitome Of Carnage". Co przygotowali pionierzy death metalu z Niemiec?

Nowy materiał - wyprodukowany przez zespół - zarejestrowano w Scumlight Studio. Miks następcy albumu "Into The Catacombs Of Flesh" (2019 r.) wykonał Apu Justin Reisch, gitarzysta Fleshcrawl. Masteringiem we własnym Tailor Maid Production zajął się Peter In de Betou, uznany szwedzki fachowiec, który w tej dziedzinie współpracował wcześniej z m.in. Dimmu Borgir, Dismember, Amon Amarth, Arch Enemy, Katatonią, Hypocrisy, Enslaved, Unleashed, Meshuggah oraz dziesiątkami innych artystów. Okładkę "Epitome Of Carnage" zaprojektował niemiecki artysta Simon "Totleben" Bossert.

"Fleshcrawl powraca w nowym składzie z pełną mocą. Album ten jest emanacją odrodzonego zespołu kierującego się całkowitym poświęceniem, doświadczonego przeciwnościami losu i napędzanego surowym DNA oldskulowego death metalu. 'Epitome Of Carnage', łączący dziedzictwo zespołu i ducha undergroundu ze świeżym, bezkompromisowym uderzeniem oraz różnorodnymi wpływami ekstremalnego metalu, stanowi pomost pomiędzy tradycyjną i odnowioną agresją. Bez analitycznego paraliżu, bez kompromisów, wyłącznie miażdżące riffy i bezlitosna intensywność!" - czytamy o nowym dokonaniu Fleshcrawl, który odchodzi w tym roku 35. urodziny.

Płytę "Epitome Of Carnage" pilotują single "Embers Of Wrath" i otwierający album "Blood Dominion", do którego nakręcono teledysk.

"Singel 'Blood Dominion' to komunikat, fundamentalna zapowiedź tego, co ma do zaoferowania ten album: zero litości. Jest w nim sama esencja Flashcrawl - szybkość, surowość i natychmiastowe przechodzenie do rzeczy. To bezkompromisowe i czyste odzwierciedlenie istoty tego naszego zespołu. Nie chcieliśmy żadnych rozwlekłych wprowadzeń ani niczego w tym stylu - zależał nam na błyskawicznym przystąpieniu do dzieła i pójściu na całość. Od pierwszej sekundy dokładnie wiadomo, co nadciąga: czysty, brutalny chaos" - napisali Bawarczycy.

Wideoklip "Blood Dominion" Fleshcrawl możecie zobaczyć poniżej:

Album "Epitome Of Carnage" będzie mieć swą premierę 12 czerwca w barwach Distortion Music Gropu (DGM), pododdziału Reigning Phoenix Music, amerykańskiej wytwórni mającej w swoim katalogu takie nazwy i nazwiska jak m.in. Kerry King, Opeth, Helloween, Deicide i Meshuggah. Materiał dostępny będzie m.in. w wersji CD, na winylu oraz cyfrowo.

W listopadzie Fleshcrawl wyruszą w europejską trasę koncertową w towarzystwie Avulsed (na prawach równorzędnej gwiazdy całego tournée) - weteranów death metalu z Hiszpanii. Jednym z przystanków podczas wojaży po Starym Kontynencie będzie Polska.

Fleshcrawl przyjedzie do Polski. Co już wiemy o krakowskim koncercie?

Bawarska formacja przyjedzie do naszego kraju w ramach "European Carnage Tour 2026". Fleshcrawl (wraz z Avulsed) wystąpią 17 listopada w krakowskim klubie Zaścianek. U ich oku w charakterze supportów zobaczymy thrash / speedmetalowców z włoskiego Violentor oraz śląski Tortured Corpse spod znaku death metalu.

"Ich co-headlinerska trasa 'European Carnage Tour 2026' przyniesie ze sobą maraton zniszczenia, rzezi, zabójczo szybkich riffów i czystej agresji" - czytamy w zapowiedzi krakowskiej imprezy.

Bilety na to wydarzenie dostępne są w cenach 99 zł (I pula), 109 zł (II pula) i 119 zł (III pula).

"Fleshcrawl to niemiecka deathmetalowa formacja, założona w 1987 roku w bawarskim Illertissen przez Stefana Hanusa i Bastiana Herzoga (do roku 1991 pod nazwami Morgöth i Suffocation). Zespół od dekad reprezentuje bezkompromisowy, oldskulowy metal śmierci, łącząc techniczną precyzję z niszczycielską siłą, co czyni ich jedną z najbardziej stałych, wiarygodnych i kultowych formacji na europejskiej scenie ekstremalnej" - dzieje zespołu przypominają organizatorzy polskiego koncertu grupy Fleshcrawl, która przez lata figurowała w katalogach Black Mark Production i Metal Blade Records.

"Formacja zadebiutowała w 1991 roku EP-ką 'Lost In A Grave', a ich pierwszy pełny album 'Descend Into The Absurd' zarejestrowano w słynnym sztokholmskim Montezuma Studio. Bogata dyskografia grupy obejmuje dziewięć albumów studyjnych, z których przynajmniej kilka zaliczanych jest do solidnego kanonu najlepszych płyt w swoim gatunku. Mimo tragicznej śmierci wieloletniego wokalisty Svena Grossa w 2021 roku, zespół kontynuuje działalność z nowym frontmanem Boriszem Sarafutgyinovem alias Boris The Savage, z którym nagrała nowy longplay" - dodano o aktualnych podopiecznych Distortion Music Gropu (DGM) / Reigning Phoenix Music, których styl grania na przestrzeni lat porównywano najczęściej ze szwedzką odmianą oldskulowego death metalu.

W obecnych szeregach zespołu jedynym członkiem założycielskiego składu pozostaje perkusista Bastian Herzog, któremu od 15 lat towarzyszy basista o swojsko brzmiącym nazwisku Manuel Markowski. Prócz wspomnianych Apu Justina Reischa (gitara) i nowego wokalisty Borisza Sarafutgyinova Ruszlanovicsa, skład Fleshcrawl uzupełnia dziś gitarzysta Christian Kalbrecht.

Fleshcrawl - szczegóły albumu "Epitome Of Carnage" (tracklista):

1. "Blood Dominion"

2. "Chapel Of Guts"

3. "Grave Messiah"

4. "Embers Of Wrath"

5. "Committed To Suffer"

6. "Reign Forever"

7. "Chronicles Of Bloodshed"

8. "Rebuilt From Flesh"

9. "Orphan God"

10. "Path Of Thorns"

11. "Heralds Of Death"

12. "Of Fire And Flesh".

