Europejska część jubileuszowej trasy odbędzie się na początku 2027 r. W jej ramach Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 r. zaprezentuje się w Atlas Arenie w Łodzi.

"Z udziałem gościa specjalnego - Lamb of God - trasa połączy dwie z najbardziej wpływowych formacji współczesnego hard rocka i metalu. Skład uzupełni szkocki zespół Bleed from Within, tworząc jeden z najmocniejszych składów koncertowych nadchodzącego roku" - podkreślają organizatorzy z Live Nation.

Przedsprzedaż artist pre-sale rozpocznie się 6 maja o godz. 10. Regularna sprzedaż ruszy 8 maja o godz. 10.

Five Finger Death Punch powraca do Polski

Jeszcze w tym roku ma pojawić się dziesiąty album studyjny Amerykanów, a pierwszy singel zapowiadający wydawnictwo spodziewany jest już w najbliższych tygodniach. Podczas trasy usłyszymy zarówno nowy materiał FFDP, jak i największe hity oraz utwory, które przez dwie dekady definiowały brzmienie zespołu.

"Budowaliśmy ten zespół jak pancernik - przez 20 lat mierząc się ze wszystkim, co przynosi życie. I nie tylko wciąż tu jesteśmy - wciąż się rozwijamy. Każdego dnia odkrywają nas nowi fani, a nasza publiczność jest dziś większa niż kiedykolwiek. Ta trasa to świętowanie tego kamienia milowego. W 2026 ruszamy po Ameryce, w 2027 po Europie - i to dopiero początek. W planach są Ameryka Południowa, Australia i Azja. Najbliższe lata będą dla nas ogromne - dopiero się rozkręcamy" - podkreśla założyciel i gitarzysta zespołu, Zoltan Bathory.

W 2006 r., jeszcze przed wydaniem debiutanckiej płyty "The Way of the Fist", dołączył do niego wokalista Ivan Moody. U boku liderów obecnie występują Chris Kael (bas), Charlie Engen (perkusja) i Andy James (gitary).

Najnowsze wydawnictwa zespołu - "Best Of - Volume 1" oraz "Best Of - Volume 2" - zawierają ponownie nagrane wersje największych hitów, w tym singli nr 1: "I Refuse" (z gościnnym udziałem Marii Brink) oraz "The End" (z udziałem Babymetal). Albumy powstały w odpowiedzi na sprzedaż oryginalnych nagrań zespołu (tzw. masters), przeprowadzoną bez ich wiedzy i możliwości odzyskania praw.

