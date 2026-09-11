Zgodnie z tytułem, źródłem inspiracji do powstania "Gods, Myths & Titans" były tym razem przekazywane przez starożytną grecką tradycję opowieści o bogach i herosach, co przydało Firewind jeszcze bardziej wyraźny walor tożsamościowy o - jak to określono - epickim wręcz rozmachu. Dodatkowo, dobrze rozpoznawalne brzmienie z pogranicza heavy i power metalu uzupełniono o pierwiastki rodem z muzyki filmowej i symfonicznej.

Firewind: Album "Gods, Myths & Titans" gotowy. Co już wiemy?

"Już od dłuższego czasu chcieliśmy stworzyć album konceptualny o greckiej mitologii, no i w końcu się do tego zabraliśmy. Zajęło nam to dwa lata, a naszym celem było stworzenie najbardziej epickiego albumu w historii tego zespołu. Wzbogacenie naszego klasycznego brzmienia filmowymi i orkiestralnymi elementami nadało zupełnie nowy wymiar, poszerzając styl Firewind. Każdy utwór to wrota do innego mitu. Poszliśmy na całość ze stroną wizualną, współpracując także z (kolumbijskim ilustratorem) Felipe Machado, który przygotował wyjątkowe grafiki dla każdej kompozycji. To opowieści o władzy, chwale, tragedii i buncie" - wyjaśnia Konstantinos Karamitroudis, czyli popularny Gus G., który od niedawna jest także gitarzystą w zespole Kinga Diamonda.

Do sieci trafił już "The Legend Of Achilles" - pierwszy singel z 11. studyjnego albumu kwartetu z Salonik.

"To kompozycja o Achillesie - jednym z najpotężniejszych herosów i legendarnych wojowników, jacy chodzili po ziemi. Podkręćcie głośność i wkroczcie do krainy 'Bogów, Mitów & Tytanów'" - zachęca lider Firewind, który w sobotę 12 września obchodzić będzie 46. urodziny.

Album "Gods, Myths & Titans" to także ważny rozdział w historii Firewind pod względem wydawniczym; zespół podpisał bowiem nowy kontrakt z BLKIIBLK, pododdziałem włoskiej wytwórni Frontiers. Pierwszy longplay greckiego zespołu w barwach wytwórni z Neapolu trafi na rynek 19 lutego 2027 roku.

Firewind po zmianach. Kto powrócił do składu?

Dodajmy, że płyta "Gods, Myths & Titans" powstała z udziałem powracającego do składu, niemieckiego wokalisty Henninga Basse, który figurował w szeregach Firewind w latach 2015-2020.

W aktualnym składzie u boku Gusa G. odnajdujemy także basistę Petrosa Christo oraz belgijskiego perkusistę Johana Nuneza, byłego muzyka m.in. Kamelotu i Nightrage, obecnie występującego również w szwedzkim Dragonland i hiszpańskim Lords Of Black.

Firewind - szczegóły albumu "Gods, Myths & Titans" (tracklista):

1. "Prologue Sacrifice"

2. "Firegod"

3. "I Will Sail On"

4. "The Legend Of Achilles"

5. "Cries Of A Mortal"

6. "Queen Of The Underworld"

7. "Prelude The Chosen One"

8. "Under Aegean Skies"

9. "A King Dethroned"

10. "Unbreakable"

11. "Titans Fall"

12. "Epilogue".