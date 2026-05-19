Fani z całej Polski zjadą na koncert Metalliki. Będą musieli słono zapłacić

Koncert zaplanowany na 19 maja będzie czwartym występem Metalliki na Stadionie Śląskim i pierwszym od 2008 roku. Zespół pojawi się w Polsce w ramach światowej trasy M72 World Tour, która od startu w Amsterdamie zgromadziła już około czterech milionów widzów.

Tegoroczna europejska odsłona tournée obejmuje 16 koncertów w Europie i Wielkiej Brytanii. Chorzowski występ ma szczególny charakter także ze względu na układ sceny. Konstrukcja stanie na środku stadionu, dzięki czemu publiczność będzie otaczała muzyków z każdej strony.

Przed Metalliką na scenie pojawią się francuska Gojira oraz amerykańska grupa Knocked Loose.

Choć największy okres popularności Metalliki przypadł na początek lat 90., grupa wciąż pozostaje jedną z najważniejszych marek w historii ciężkiego grania. Utwory takie jak "Enter Sandman" czy "Nothing Else Matters" od dawna funkcjonują już nie tylko jako metalowe klasyki, ale również część światowego kanonu muzyki rockowej.

Chorzów pod presją. Hotele niemal całkowicie wyprzedane

Skala wydarzenia najmocniej odbiła się na rynku noclegowym. W poniedziałkowy poranek dostępność miejsc w Chorzowie była praktycznie zerowa. Według danych serwisów rezerwacyjnych zajętych było niemal 100 proc. obiektów noclegowych, a ceny ostatnich ofert osiągały absurdalne poziomy.

Za nocleg w hostelu trzeba było zapłacić nawet około tysiąca złotych za dwa miejsca w pokoju wieloosobowym. Z kolei ceny w trzygwiazdkowych hotelach w Katowicach dochodziły do niemal 1800 zł za dobę dla jednej osoby. Niektóre apartamenty kosztowały ponad 1200 zł od osoby.

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że baza hotelowa aglomeracji śląskiej jest znacznie mniejsza niż w Warszawie czy Krakowie. Nawet mimo możliwości nocowania w pobliskich miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zainteresowanie miejscami położonymi najbliżej stadionu okazało się ogromne.

Komunikacyjna mobilizacja przed koncertem

Władze miasta i organizatorzy przygotowują się na gigantyczny ruch wokół Stadionu Śląskiego. Zarząd Transportu Metropolitalnego zapowiedział zwiększenie liczby kursów tramwajów na trasie Katowice - Chorzów - Bytom.

Linia 23 ma kursować nawet co trzy minuty pomiędzy Zawodziem a pętlą Stadion Śląski. Wydłużone zostaną również godziny funkcjonowania linii 7, 11, 19, 20, 36 i 43.

Zmiany obejmą też autobusy. Objazdy wprowadzone zostaną m.in. dla linii M3, M24, 7, 7N, 23, 109, 663, 673, 674, 830 i 974. Część przystanków w pobliżu stadionu zostanie czasowo wyłączona z użytkowania.

Organizatorzy przypominają jednocześnie, że osoby posiadające bilet na koncert będą mogły korzystać z komunikacji miejskiej bez dodatkowych opłat od godziny 13:00 we wtorek aż do 00:59 w nocy z 19 na 20 maja.

Stadion Śląski pamięta historyczne koncerty Metalliki

Historia zespołu na Śląsku sięga początku lat 90. Metallica po raz pierwszy wystąpiła w Chorzowie 13 sierpnia 1991 roku podczas legendarnego festiwalu Monsters of Rock, gdzie dzieliła scenę z AC/DC i Queensrÿche. Tamto wydarzenie zgromadziło około 70 tys. uczestników i do dziś uznawane jest za jeden z najważniejszych koncertów w historii polskiego rocka.

Kolejne występy odbyły się w 2004 roku podczas trasy "Madly in Anger With the World Tour" oraz cztery lata później w ramach "European Vacation Tour".

Tym razem organizatorzy również spodziewają się frekwencji na poziomie kilkudziesięciu tysięcy osób. Oficjalna pojemność Stadionu Śląskiego wynosi 55 tys. miejsc siedzących, ale w konfiguracji koncertowej obiekt może pomieścić nawet 85 tys. widzów.





