Powrotny album wskrzeszonego w lutym - po 26 latach niebytu! - Temple Of The Absurd powstawał od wielu miesięcy w hamburskim Absurd Studio, gdzie nad wszystkim czuwał Thomas "Schrödey" Schröder, założyciel i gitarzysta zespołu, który jest także autorem tekstów i muzyki.

Temple Of The Absurd z nowym singlem i pierwszymi szczegółami powrotnej płyty. Co już wiemy?

"Temple Of The Absurd żyje! Wspaniałe uczucie. Pewne sprawy pozostawały w stanie uśpienia, czekając na odpowiedni moment, by się przebudzić. Utwory, przyjaźń, energia - wszystko to wypada niesamowicie znajomo" - o nastrojach towarzyszących powrotowi na scenę hamburskiej formacji napisała - zwana "niekoronowaną królowa thrash metalu" - Sabina Classen, była wokalistka niemieckiego zespołu Holy Moses, który po ponad czterech dekadach w służbie speed / thrashu zakończył działalność w 2023 roku.

Na trzecim, a zarazem pierwszym od 27 lat longplayu niemieckiego zespołu, znajdziemy nie tylko zupełnie nowy materiał, ale i zestaw przerobionych klasyków Temple Of The Absurd z lat 90. Album trafi na rynek jesienią w barwach rodzimej Fireflash Records, czyli tej samej wytwórni, która w 2023 roku wydała "Invisible Queen" - pożegnalną płytę Holy Moses.

W sieci może się już zapoznać z "Prayer" - pierwszym singlem z nowego materiału, którego tytuł wciąż pozostaje zagadką.

"Utwór ten to requiem dla wszystkich dusz, które straciliśmy: przyjaciół, towarzyszy, partnerów, ukochanych zwierząt. Został napisany w mroczną noc po śmierci starego przyjaciela" - o wymowie premierowej kompozycji powiedział Schrödey.

Singel "Prayer" Temple Of The Absurd możecie sprawdzić poniżej:

Dodajmy, że pierwszy powrotny koncert Temple Of The Absurd obędzie się 30 lipca podczas niemieckiego Wacken Open Air. Zespół potwierdził także swój udział w ramach festiwalu Full Metal Holiday, który odbędzie się w październiku na Majorce.

Temple Of The Absurd - kim są?

Początki hamburskiego Temple Of The Absurd sięgają roku 1993. Zespół powstał z inicjatywy gitarzysty prowadzącego Thomasa "Schrödey" Schrödera i wokalistki Sabiny Classen w okresie tymczasowego zawieszenia działalności przez Holy Moses - macierzystej grupy Sabiny, formacji powołanej do życia w 1980 roku i należącej do grona weteranów i legend thrashu zza naszej zachodniej granicy.

Już w roku swoich narodzin Temple Of The Absurd zadebiutowali na żywo i to nie byle gdzie, bo na słynnym holenderskim Dynamo Open Air, dzielące scenę z gigantami z Mercyful Fate, Trouble czy Gorefest.

"Absurd", pierwszy album formacji, ukazał się w 1995 roku, a cztery lata później światło dzienne ujrzał jego następca "Mother, Creator, God", na którym Temple Of The Absurd jeszcze bardziej rozwinęli swoje unikatowe, wymykające się zaszufladkowaniu podejście do (thrash) metalu - pełnego mroku brzmienia łączącego ciężar i bezkompromisowość z nastrojowością i melancholią, stanowiącego już w latach 90. swoistą alternatywę wobec panujących trendów i oczekiwań.

Poza wspomnianą dwójką obecny skład Temple Of The Absurd uzupełniają gitarzysta Robert "Ozzy" Frese (basista grupy w latach 1993-1995; w tym na debiutanckiej płycie) oraz (od tego roku) dwa nowi muzycy, czyli basista Falko Grau oraz perkusista Robert Julien Schmidt.