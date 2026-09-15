W 2027 r. Epica świętować będzie swoje 25-lecie. Z tej okazji planowane są wyjątkowe wydarzenia pod szyldem "The Symphonic Synergy" z udziałem orkiestry symfonicznej i chóru.

Holenderska grupa z tym programem wystąpi 29 września 2027 r. w PreZero Arenie w Gliwicach. Lokalna przedsprzedaż biletów rozpocznie się 16 września (godz. 10:00. Z kolei otwarta przedsprzedaż w pozostałych punktach ruszy 18 września (godz. 10:00).

Epica powraca do Polski. "Niezachwiana forma"

"W czasie ćwierć wieku funkcjonowania holenderska Epica utorowała sobie drogę do miana jednego z czołowych zespołów w świecie symfonicznego metalu. Sekstet z miasta Reuver podniosłość gatunku połączył z progresywnym zacięciem, do czego potrafi dorzucić jeszcze elementy death metalu, gotyckiego metalu, a nawet folku. O niezachwianej formie grupy świadczy (...) krążek 'Aspiral', którego tytuł inspirowany jest rzeźbą Stanisława Szukalskiego" - podkreślają organizatorzy z Winiary Bookings.

Działająca od 2002 r. Epica uznawana jest za jedną z największych gwiazd symfonicznego metalu. Formacja pod przywództwem gitarzysty i wokalisty Marka Jansena (eks-After Forever) i wokalistki Simone Simons obecnie promuje wydaną w kwietniu dziewiątą płytę "Aspiral".

Holendrzy regularnie odwiedzają Polskę - ostatni koncert w naszym kraju odbył 17 marca 2026 r. w hali COS Torwar w Warszawie.