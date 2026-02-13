Metallica powstała w 1981 roku w Los Angeles, kiedy perkusista Lars Ulrich zamieścił ogłoszenie w lokalnej gazecie, szukając muzyków do nowego projektu. Na ogłoszenie odpowiedział gitarzysta i wokalista James Hetfield. Wkrótce do zespołu dołączyli Dave Mustaine i Ron McGovney, jednak skład szybko uległ zmianie. Miejsce McGovneya zajął basista Cliff Burton, a Mustaine'a, który odszedł z powodu konfliktów i problemów z alkoholem, zastąpił Kirk Hammett.

Metallica musiała otrząsnąć się po wielkiej tragedii. Nowy rozdział otworzył Newsted

Debiutancki album "Kill 'Em All" z 1983 roku przyniósł nowe, surowe brzmienie thrash metalu - szybkiego, agresywnego i nieskażonego komercyjnym duchem. Kolejne płyty "Ride the Lightning" (1984) i "Master of Puppets" (1986) ugruntowały pozycję zespołu w podziemiu metalowym. Tragiczna śmierć Cliffa Burtona w wypadku autokarowym podczas trasy koncertowej w Szwecji w 1986 roku wstrząsnęła zespołem, jednak Metallica postanowiła kontynuować działalność. Nowym basistą został Jason Newsted.

Czwarty album "...And Justice for All" z 1988 roku był ambitny, skomplikowany i mroczny. Choć przyniósł sukces komercyjny i singiel "One" z poruszającym teledyskiem, to właśnie "Enter Sandman" miał być punktem przełomowym w historii zespołu.

Powstanie i znaczenie "Enter Sandman". Hit Metalliki szybko wspiął się na wysokie miejsca list przebojów

"Enter Sandman" powstał na początku pracy nad "Czarnym Albumem", kiedy zespół postanowił odejść od długich, skomplikowanych utworów na rzecz bardziej zwięzłej i przystępnej formy. Producentem został Bob Rock, znany wcześniej ze współpracy z Mötley Crüe czy Bon Jovi. Jego zadaniem było uczynienie brzmienia Metalliki bardziej radiowym, ale bez utraty metalowego rdzenia.

Utwór otwiera się charakterystycznym riffem gitarowym Kirka Hammetta, który szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych w historii muzyki rockowej. Tekst Jamesa Hetfielda opowiada o dziecięcych lękach i koszmarach, przedstawionych w mrocznej, niemal baśniowej konwencji. Wokalne frazy "Sleep with one eye open / Gripping your pillow tight" i finałowy szept modlitwy dziecięcej kontrastują z potężnym brzmieniem i wzmacniają psychologiczną wymowę piosenki.

"Enter Sandman" szybko wspiął się na wysokie miejsca list przebojów - w USA dotarł do 16. miejsca Billboard Hot 100, w Wielkiej Brytanii do miejsca 5. Singiel sprzedawał się w milionach egzemplarzy, a teledysk emitowany w MTV uczynił z Metalliki gwiazdę globalnego formatu.

"Czarny Album" i eksplozja popularności. "The Black Album" to punkt zwrotny Metalliki

Album "Metallica" z 1991 roku, potocznie zwany "The Black Album", był punktem zwrotnym w karierze zespołu. Obok "Enter Sandman" zawierał takie przeboje jak "The Unforgiven", "Nothing Else Matters", "Sad But True" czy "Wherever I May Roam". Nowe brzmienie, bardziej zwarte, melodyjne i ciężkie, przyciągnęło miliony nowych słuchaczy.

Płyta osiągnęła status diamentowej w Stanach Zjednoczonych, sprzedając się w ponad 16 milionach egzemplarzy w samym USA i ponad 30 milionach na całym świecie. Metallica z undergroundowego thrashowego zespołu stała się headlinerem największych festiwali i jednym z najważniejszych aktów koncertowych na świecie.

